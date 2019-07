La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jul/2019 Naturgy informa la nueva vía para acceder a la Tarifa Social







Naturgy informa que las nuevas solicitudes de Tarifa Social se deberán realizar ingresando a la página web www.anses.gob.ar de la Administración Nacional de Seguridad Social, conforme lo establecido por la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación. Para hacer el trámite, los usuarios deberán ingresar su número de CUIL y su correspondiente clave de seguridad social. Una vez dentro del sistema, el solicitante deberá completar todos los datos allí solicitados. Podés ser beneficiario si: - Sos jubilado o pensionado. - Sos trabajador en relación de dependencia. - Sos trabajador monotributista o monotributista social. - Cobrás un plan social. - Sos empleado de servicio doméstico. - Cobrás la Prestación por Desempleo - Cobrás la Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur. - Cobrás una Pensión no Contributiva. - Sos titular del servicio y contás con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Requisitos: - Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar (padre/madre-hijo/tenencia y cónyuge/conviviente) en ANSES. - Ser titular del servicio de gas natural. - Los integrantes del grupo familiar no pueden tener más de un medidor de gas a su nombre. - No poseer más de un inmueble. - El ingreso del titular del servicio de gas no debe superar 2 salarios mínimo, vital y móvil ($25.000). Se consideran los ingresos brutos (sin descuentos). No se sumarán los ingresos correspondientes a la Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, a programas sociales, al régimen especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico y a la Prestación por Desempleo. - No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. Este requisito no aplica para las personas que tengan emitido un certificado de discapacidad. - No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo. Es importante destacar que quien ya es beneficiario de la Tarifa Social no debe realizar ningún trámite adicional.



