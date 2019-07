La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jul/2019 Aníbal Valdivia: "Somos los únicos que defendemos los valores, la vida y la familia"











El precandidato a intendente por el Frente Nos, Aníbal Valdivia, compartió con LAD sus principales objetivos de llegar a ser elegido jefe comunal. Además, anunció la visita de Gómez Centurión este viernes. El precandidato a intendente por el Frente Nos, Aníbal Valdivia, charló con La Auténtica Defensa sobre las propuestas de su espacio y confirmó que este viernes su referente máximo, el aspirante a la presidencia Juan José Gómez Centurión, visitará Campana para inaugurar el local partidario. "Quiero ser intendente de Campana porque, alineados con el gobierno nacional de Gómez Centurión, queremos rescatar a Argentina, la provincia de Buenos Aires y Campana. Merecemos vivir mejor", aseguró Valdivia. "Sabemos que en Argentina hay problemas de valores, no solamente de economía, salud y educación. Nosotros somos el único frente en Argentina que defiende los valores, la vida y la familia", añadió. Y remarcó: "Estamos contra el aborto y la ideología de género, queremos hacer hincapié en eso". "Estoy muy preocupado porque no quisiera que el día de mañana mis nietos tengan que enfrentar problemas de ideología de género. Hay 112 variantes de esa ideología. Es triste que a una criatura se le pueda inculcar que a tal edad puede ser de otro sexo. Eso no lo permitiremos nunca, lucharemos contra eso", prometió. En materia de seguridad, recordó que tiene "una basta experiencia, casi 40 años de trayectoria en una fuerza federal", y manifestó que en Campana "hay que adecuar varias cosas", como el entrenamiento de la Policía Local. Además, prometió que traerá a Gendarmería para reforzar el trabajo que viene haciendo Prefectura Naval. Por último, afirmó que de ser elegido jefe comunal una de sus prioridades será construir un Hospital Modelo alternativo al San José, con el objetivo de "descentralizar el servicio de salud municipal". "La salud es un derecho que tiene el ciudadano", subrayó Valdivia. La inauguración del local del Frente Nos, ubicado en Rawson 445, será este viernes a las 10:30 de la mañana. Posteriormente, tanto Valdivia como Gómez Centurión y Cynthia Hotton (candidata a vicepresidente) brindarán una conferencia en San Martín 1 (esquina Alem).





