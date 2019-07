La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jul/2019 Preocupación del Consejo Profesional por las comunicaciones de AFIP







La Administración Federal alienta a que los contribuyentes gestionen su propia recategorización tributaria, sin considerar el trabajo de los contadores públicos. Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia se insiste en que la mejor manera de evitar consecuencias no deseadas es contar con el asesoramiento adecuado. La AFIP publicó recientemente en sus canales de comunicación una serie de tutoriales instructivos para que los contribuyentes realicen la recategorización en el monotributo a través del uso de la herramienta informática obligatoria generada para tal fin. Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires se advierte que esta práctica puede derivar en errores y probables sanciones. "Resulta imprudente transmitir un mensaje de extrema simplicidad, sin advertir las consecuencias que pueden producirse por errores de carga de datos, o hacerlo sin conocimiento de las normas que dan origen a tales exigencias", reclama la carta firmada por el Dr. Hugo Giménez, Presidente, y la Dra. Diana Valente, Secretaria General. También se hace referencia a que "los contadores públicos destinan gran parte de su tiempo a capacitarse para poder brindar a sus comitentes un asesoramiento adecuado y tratar de evitar las sanciones que pueden surgir de la incorrecta aplicación de las complejas normas tributarias, y esta realidad no puede ser soslayada en las comunicaciones a los contribuyentes". El intrincado régimen impositivo argentino, con más de 160 tributos que se deben cumplir, demuestra que la simplicidad que se intenta transmitir no es tal y que el conjunto de los contribuyentes, independientemente de su actividad y dimensión, deben contar con un asesoramiento profesional capacitado. Sobre todo teniendo en cuenta el extenso listado de contribuyentes que fueron excluidos del monotributo por diferentes motivos, entre los que se encuentran los errores al momento del encuadramiento.



Preocupación del Consejo Profesional por las comunicaciones de AFIP

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: