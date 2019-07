La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jul/2019 Atletismo:

Gran actuación de atletas del Club Ciudad en Ramallo







Lograron un total de 29 podios. Se destacaron Ulice Villaba y Malena Rodríguez, quienes ganaron tres competencias cada uno en la categoría Sub 16. El equipo de atletismo del Club Ciudad de Campana participó del Torneo Regional de Invierno que se realizó en Ramallo. Y los atletas Tricolores tuvieron una destacada actuación al cosechar 29 podios en total. En esa faena se destacaron Ulice Villalba (tres oros y una plata en Sub 16 masculino) y Malena Rodríguez (tres oros en Sub 16 Femenino) Las medallas obtenidas por los atletas dirigidos por Diego Marquine, Juan Francisco Parodi y Yamila Benítez fueron las siguientes, según cada categoría: CATEGORÍA SUB 14 -Juan Furchi: 1º en Lanzamiento de Bala. -Angelina Muga: 2ª en Lanzamiento de Bala. CATEGORÍA SUB 16 -Ulice Villalba: 1º en Lanzamiento de disco; 1º en Lanzamiento de jabalina; y 1º en Salto en alto. Además, fue 2º en 80 metros llanos. -Malena Rodríguez: 1ª en Lanzamiento de jabalina, 1ª en Salto en alto y 1ª en Salto en largo. -Ariana Gómez: 2ª en 80 metros llanos, 2ª en Lanzamiento de jabalina y 2ª en Salto en largo. -Ayelén Hernandorena: 3ª en 80 metros llanos y 3ª en Salto en largo. -Iara López: 3ª en 1.000 metros llanos. -Bianca Amante: 2ª en 1.000 metros llanos y 3ª en Lanzamiento de jabalina. -Enzo Peña: 3º en Lanzamiento de jabalina y 3º en Salto en alto. -Bruno Cesario: 3º en 80 metros llanos. CATEGORÍA SUB 18 -Lucas Figueroa: 1º en Salto en alto. -Bruno Godoy: 2º en 100 metros llanos. -Lucas Perea: 2º en 120 metros llanos. -Yazmín Arapey: 3ª en 100 metros llanos. -Juan Pablo Lares: 2º en Salto en largo y 3º en Salto en alto. -Lautaro Sánchez: 3º en Salto en largo. -Miltón Olivera: 3º en Lanzamiento de disco. CATEGORÍA LIBRE -Silvana Hernández: 1ª en 1.500 metros llanos. -María Pera: 2ª en 1.500 metros llanos.

LOS ATLETAS DEL CCC TUVIERON UNA DESTACADA PERFORMANCE EN RAMALLO.



