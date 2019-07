Por la ChampionLiga ganaron Plan B, Real Bañil y Yacansa. Y por la Superliga lo hicieron Drink Team, El Rejunte, Desertoras y Chimuelas.

El pasado sábado comenzó la segunda etapa del Torneo Pink de Fútbol 5 Femenino que se desarrolla en el complejo El Mundialista. En esta nueva fase del certamen, los mejores tres equipos de cada una de las dos zonas iniciales conforman ahora la ChampionsLiga, mientras que los restantes ocho conjuntos compiten en la SuperLiga.

En la ChampionsLiga, el resultado más destacado fue el triunfo de Plan B sobre La Selección, equipo que en la primera fase había ganado los siete partidos que disputó, adjudicándose la Zona Rosa con puntaje perfecto. Además, también comenzaron con el pie derecho Real Bañil y Yacansa FC.

En tanto, en la Superliga Drink Team, El Rejunte y Desertoras iniciaron con amplias victorias, mientras que Chimuelas se quedó con el triunfo en un resultado más ajustado frente a Mala Mía.

El resumen de esta primera fecha de la segunda fase de esta segunda edición del Torneo Pink de Fútbol 5 Femenino es el siguiente:

CHAMPIONSLIGA

-Plan B 6 – La Selección 5. Goles: Adriana Preiser (4), Rocío Palau y Carolina Galiano (PB); Julieta Castillo (3) y Romina Escobar (2) (SEL).

-Real Bañil 5 – Las Anónimas 1. Goles: Evelyn Orosco (2), Paloma Slavin (2) y Delfina Silva (RB); Carolina Gonzáles (ANO).

-Yacansa 2 – Hierros Campana 1. Goles: Julieta Bianchi (2) (YAC); Gabriela Rodríguez (HC).

POSICIONES: 1) Real Bañil, Plan B y Yacansa, 3 puntos; 4) La Selección, Hierros Campana y Las Anónimas, sin puntos.

PRÓXIMA FECHA: Yacansa vs Real Bañil (13.45), La Selección vs Las Anónimas (15.00) y Plan B vs Hierros Campana (16.15).

GOLEADORAS: 1) Adriana Preiser (Plan B), 4 goles; 2) Julieta Castillo (La Selección), 3 goles; 3) Romina Escobar (La Selección), Julieta Bianchi (Yacansa), Evelyn Orosco (Real Bañil) y Paloma Slavin (Real Bañil), 2 goles.

SUPERLIGA

-Drink Team 6 – Armate Uno 1. Goles: Agustina Campodónico (2), Mariana Acosta (2), Pamela Dell Acqua y Leliana Salgado de Carvalho (DT); Paula Pallares (AU).

-El Rejunte 6 – Cheetahs 1. Goles: Triana Ocampo (3), Melani Ramos, Mailén Quinta y Gisela Ratica (ER); Alondra Murillo (CHE).

-Chimuelas 5 – Mala Mía 3. Goles: Marcela Sánchez (3) y María Victoria Zarantonello (2) (CHI); Estefanía Merlino (2) y Carolina Mielke (MM).

-Desertoras 5 – Rústicas 0. Goles: Tatiana Medina (2), Marianela Romero (2) y Florencia Suárez (DES).

POSICIONES: 1) Drink Team, El Rejunte, Desertoras y Chimuelas, 3 puntos; 5) Mala Mía, Cheetahs, Armate Uno y Rústicas, sin puntos.

PRÓXIMA FECHA: Chimuelas vs Drink Team (12.30), Rústicas vs Mala Mía (13.15), Desertoras vs El Rejunte (14.30) y Armate Uno vs Cheetahs (15.45).

GOLEADORAS: 1) Triana Ocampo (El Rejunte) y Marcela Sánchez (Chimuelas), 3 goles; 3) Marianela Romero (Desertoras), Tatiana Medina (Desertoras), María Victoria Zarantonello (Chimuelas), Estefanía Merlino (Mala Mía), Mariana Acosta (Drink Team) y Agustina Campodónico (Drink Team), 2 goles.