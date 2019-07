La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jul/2019 Breves: Polideportivas







PUMAS, CASI LISTOS Este sábado a las 15.05, el Seleccionado Argentino de Rugby recibirá a Nueva Zelanda en el inicio del Rugby Championship 2019, certamen que también disputan Australia y Sudáfrica. Y para este encuentro ante los All Blacks que se jugará en Vélez Sarsfield, el coach Mario Ledesma se apoyaría en la base que dejó Jaguares, aunque, respecto a la formación de la final del Super Rugby frente a Crusaders, le agregaría al XV titular el aporte de dos "europeos": el pilar Juan Figallo estaría en la primera línea, mientras que Nicolás Sánchez sería el apertura en lugar de Joaquín Díaz Bonilla. MAYER EN CUARTOS El correntino Leonardo Mayer avanzó a los Cuartos de Final del ATP 250 de Umag (Croacia) al superar ayer al checo Jiri Vesely por 3-6, 6-4 y 6-4. El próximo rival del Yacaré será el serbio Laslo Djere, quien derrotó 6-3, 3-6 y 6-4 al italiano Paolo Lorenzi. El otro tenista argentino que intentará llegar a los Cuartos de Final de este certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo es el rosarino Facundo Bagnis, quien hoy se medirá ante el croata Nino Serdarusic. En tanto, en el ATP 250 de Newport (Estados Unidos; sobre césped), el argentino Guido Andreozzi cayó ayer por 6-4 y 6-4 frente al alemán Mischa Zverev y quedó eliminado en los Octavos de Final después que en la ronda inicial superara al croata Ivo Karlovic. Mientras que en el ATP 250 de Bastad (Suecia; polvo de ladrillo) hoy habrá doble presencia argentina: en busca de los Cuartos de Final, el cordobés Juan Ignacio Londero chocará ante el boliviano Hugo Dellien, mientras que el azuleño Federico Delbonis jugará contra el uruguayo Pablo Cuevas. SE BAJÓ UNA LEONA El Seleccionado Femenino de hockey sobre césped sufrió una baja de cara a los Juegos Panamericanos de Lima: Lucina Von der Heyde era una de las convocadas por Carlos Retegui para la competencia que se hará del 26 de julio al 11 de agosto, pero finalmente decidió bajarse de Las Leonas. "No vengo bien y decido dar un paso al costado para cuidar mi salud mental. Es un tema interno, hasta a mi familia le sorprendió. No estoy disfrutando de lo que hago y no quiero perder ese disfrute. Al no estar al cien por ciento, no quiero faltar el respeto a las chicas", explicó la misionera, quien fue elegida como mejor jugadora Junior del mundo. Su lugar en la lista de convocadas será ocupado por Giselle Kañevsky, quien estaba como suplente. Por ello, como alternativa se suma ahora Priscila Jardel. VOLEY: DEBUTA EL SUB 21 La Selección Masculina Sub 21 de Vóley debutará hoy en el Mundial de la categoría que se disputa en Bahrein. Desde las 8.00 (hora argentina), el combinado nacional enfrentará a Egipto por la primera fecha del Grupo B. Mañana viernes, también desde las 8.00, se medirá ante Cuba; y el cierre de esta primera fase será el sábado a partir de las 5.30 frente a Corea. CAMBIA SALTA POR BRASIL El arrecifeño Agustín Canapino no participará este fin de semana de la fecha que el Súper TC2000 disputará en el autódromo "Martín Miguel de Güemes" en Salta. ¿El motivo? Competirá en el Stock Car Brasileño en Santa Cruz do Sul junto al equipo Hot Car Competicoes. El presente del equipo oficial Chevrolet (que mostró un nivel lejano al expuesto por Renault y Toyota en el Súper TC2000) y su sexto lugar en el campeonato de pilotos (está a 60 puntos del líder, Leonel Pernía) fueron factores en la decisión del arrecifeño y su equipo, que también se mostraron disconformes con algunas situaciones del STC2000.

