La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jul/2019 Primera Nacional:

El entrenador de Villa Dálmine se refirió al avance de la pretemporada después de los primeros dos amistosos y en el marco de la concentración que el plantel está realizando esta semana en Los Cardales. Después de haber asumido formalmente como entrenador el pasado 30 de mayo, los tiempos se van acelerando para Lucas Bovaglio. Porque si bien todavía falta un mes para el inicio del próximo campeonato de la Primera Nacional, el entrenador de Villa Dálmine sabe que atraviesa semanas muy importantes en la definición de la conformación del plantel y, sobre todo, para instalar la idea de juego que pretende para su equipo. De hecho, el DT está actualmente concentrado junto a 27 jugadores en el predio La Finca de Los Cardales, donde seguirá trabajando en doble turno hasta el viernes, para luego disputar su tercer amistoso de la pretemporada frente a Argentinos Juniors (será este sábado 20 a la mañana en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal). "Creemos que vamos por el camino correcto, tratando de inculcar nuestra idea de juego poco a poco y esperando que esta concentración nos ayude a consolidar la unión del grupo", comentó Bovaglio en declaraciones a FM Radio City Campana. "Nuestra idea es tratar de lograr el grupo más homogéneo posible en cuanto a la parte humana; y en cuanto a lo competitivo, estamos armando algo acorde al presupuesto y al objetivo de la institución", agregó el DT. Respecto al último amistoso frente a Deportivo Morón, disputado el pasado sábado en el estadio de Mitre y Puccini, el entrenador Violeta señaló: "Nos interesaba, principalmente, no terminar con nuevos lesionados y que el equipo vaya mostrando una evolución en cuanto a su funcionamiento y sus individualidades. Por último estaba el resultado". En ese ensayo ante el Gallito, Bovaglio realizó modificaciones en la alineación titular respecto a lo que había mostrado frente a Vélez Sarsfield en el primer amistoso. "Queremos ver a todos los jugadores y cómo se complementan con otros. Por eso variamos respecto al primer amistoso y seguramente lo volvamos a hacer frente a Argentinos Juniors. Queremos ver cómo podemos ir formando dentro de la cancha esas sociedades que todo equipo necesita", explicó. Bovaglio destacó como positivo haber podido sostener la base defensiva del equipo de la pasada temporada y se refirió puntualmente a la llegada de jugadores muy jóvenes para ocupar los puestos de mitad de cancha hacia adelante: "Buscamos intensidad, frescura, rebeldía… Ese desparpajo que hace falta en los metros finales. Son chicos que por ahí no tienen tantas inhibiciones. Apuntamos a jugadores que nos den esa clase de juego, chicos que creemos que están a la altura y que por sobre todas las cosas que estén comprometidos con la causa, que tengan hambre, que vengan con deseos de crecer". Hasta el momento, Villa Dálmine confirmó nueve incorporaciones. Los defensores Alejandro Maciel (22 años), Santiago Moyano (21) y Nahuel Banegas (22); los mediocampistas Nicolás Del Priore (22) y Cristian Carrizo (20); y los atacantes Matías Ramírez (20), Álvaro Veliez (24), Marcos Arturia (21) y Catriel Sánchez (21). Sin embargo, Bovaglio espera por más refuerzos: "Queremos tener variantes, para tener esa competencia interna que nosotros deseamos. Se viene un campeonato de muchos viajes y con la posibilidad de hacer solamente dos incorporaciones en diciembre, por lo que cuanto mejor cubierto estés ahora, menos desesperado vas a estar en diciembre. La idea es tratar de cubrir el plantel con la mayor cantidad de variantes posibles", afirmó. En ese sentido, el entrenador estaría interesado en sumar un lateral izquierdo (está caída la llegada de Luis Olivera, de River Plate), dos mediocampistas mixtos (uno por izquierda) y un delantero centro. Por el momento, no han trascendido nombres de las negociaciones que lleva adelante el Violeta para conformar esas pretensiones del DT, aunque se mencionó la posibilidad de aprovechar futbolistas que no serían tenidos en cuenta en Rosario Central para cubrir algunos de esos lugares.

BOVAGLIO JUNTO A SU AYUDANTE DE CAMPO, FERNANDO CLEMENTZ, Y EL PREPARADOR FÍSICO GABRIEL YOMAHA. MOVIMIENTOS EN LA CATEGORÍA A medida que continúa avanzando la pretemporada, los diferentes equipos que participarán del próximo campeonato de la Primera Nacional van definiendo sus planteles. En ese sentido, en los últimos días se dieron novedades en el mercado de pases: -el arquero Nereo Fernández (ex Unión de Santa Fe) se sumó al Atlético Rafaela que dirige Walter Nicolás Otta; -Temperley se reforzó con Fernando Alarcón y Marcos Martinich, defensores que estuvieron en Villa Dálmine las pasadas dos temporadas. -Sarmiento de Junín incorporó al delantero Pablo Magnín y al mediocampista Gabriel Graciani luego de perder a los atacantes Nicolás Orsini (pasó a Lanús) y Nicolás Miracco (Central Córdoba de Santiago del Estero). -Deportivo Riestra perdió a su goleador histórico, Jonathan Herrera, quien pasó a Central Córdoba de Santiago del Estero. -Tras las salidas de Lucas Menossi (San Lorenzo) y Federico González (Estudiantes de La Plata), Tigre también vendió a Lucas Janson a Vélez Sarsfield en más de 2 millones de dólares. Y se reforzó con el volante Ezequiel Montagna y el delantero Emanuel Dening. #PretemporadaVioleta ‍♂️ | Día 4 | El plantel comienza la mañana en Los Cardales realizando trabajos de potencia. #VamosViola pic.twitter.com/Ojkz1VHiLh — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 18 de julio de 2019

