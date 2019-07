La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jul/2019 Breves: Fútbol







SUPERLIGA SIN QUORUM El inicio del próximo campeonato de la Superliga, pautado para el viernes 26 de julio, está en jaque: es que ayer no se pudo llevar a cabo la reunión de Comité Ejecutivo y por eso no se aprobó el reglamento, algo necesario para que pueda comenzar el torneo. El problema fue la falta de quorum porque 11 clubes decidieron no presentarse ante la imposibilidad de modificar el sistema de descensos. Su intención era que se implemente un sistema mixto: dos descensos con el tradicional sistema de promedios y otros dos por posiciones en la tabla anual, que también incluiría la Copa de la Superliga. Además, volvieron a pedir por la quita de puntos para San Lorenzo y Huracán, que quedó por el momento suspendida. Los clubes que decidieron no asistir fueron: Banfied, Colón, Patronato, Central Córdoba de Santiago del Estero, Arsenal, Argentinos Juniors, Rosario Central, Newells, Gimnasia (LP), Estudiantes (LP) y Lanús. Mientras que Aldosivi estuvo ausente con aviso. LLEGÓ SALVIO El mediocampista Eduardo Salvio (29 años) arribó ayer al país para incorporarse a Boca Juniors, que desembolsó 7 millones de euros para adquirir su ficha al Benfica de Portugal. El jugador surgido de Lanús, que también pasó por Atlético de Madrid e integró la Selección Argentina, estaría disponible para el cruce de Octavos de Final de Copa Libertadores que el Xeneize disputará a partir de la próxima semana frente a Athletico Paranaense de Brasil. ARGENTINOS VS COLÓN Esta noche se definirá la llave de 16vos de Final de Copa Sudamericana que protagonizan Argentinos Juniors y Colón de Santa Fe. En el partido de ida, el Bicho se impuso 1-0 como visitante, por lo que llega con ventaja a la revancha que se jugará hoy desde las 21.30 horas en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. El vencedor de la serie avanzará a Octavos de Final y enfrentará al ganador del duelo entre Zulia de Venezuela y Sporting Cristal de Perú. AMISTOSO ROJO Independiente perdió ayer 1-0 frente a Newells en un amistoso que se disputó en el estadio Libertadores de América. Alexis Rodríguez marcó el único tanto del duelo entre titulares, cuando el Rojo alistó a Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal, Gastón Silva; Pablo Hernández, Nicolás Domingo, Juan Sánchez Miño; Francisco Pizzini, Martín Benítez y Cecilio Domínguez. Los dirigidos por Sebastián Beccacece se preparan para visitar el próximo jueves 25 a Universidad Católica de Ecuador por los 16vos de Final de la Copa Sudamericana. LISTA PANAMERICANA Después de muchas idas y vueltas por la negativa de clubes a ceder ciertos jugadores, Fernando Batista confirmó ayer los convocados para la Selección Argentina Sub 23 que participará de los Juegos Panamericanos de Lima. Los citados son: Facundo Cambeses y Agustín Urzi (Banfield), Leonel Mosevich (CD Nacional, de Portugal), Aaron Barquett y Fausto Vera (Argentinos Juniors), Marcelo Herrera y Adolfo Gaich (San Lorenzo), Joaquín Novillo (Belgrano), Carlos Valenzuela (Barracas Central), Nicolás Demartini (Temperley), Nicolás González (Stuttgart de Alemania), Santiago Colombatto (Cagliari de Italia), Juan Pablo Cozzani (Lanús), Facundo Medina (Talleres), Ignacio Aliseda (Defensa y Justicia), Aníbal Moreno (Newell´s), Lucas Necul (Arsenal) y Sebastián Lomónaco (Godoy Cruz). En Fútbol Masculino, Argentina integra el Grupo A de los Juegos Panamericanos y debutará el lunes 29 de julio a las 15.00 frente a Ecuador. Después enfrentará a México el jueves 1 de agosto, nuevamente a las 15.00; y cerrará la primera fase frente a Panamá el domingo 4 de agosto a las 12.00.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: