La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jul/2019 ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del TDAH?







El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una condición que afecta a niños, adolescentes y adultos, que se caracteriza por generar dificultades con la atención, la impulsividad y la hiperactividad. El TDAH es un estado que hace que sea extraordinariamente difícil para los niños concentrarse en tareas, prestar atención, estarse quietos, y controlar el comportamiento impulsivo. Por lo tanto, es posible visibilizar tres síntomas principales: Hiperactividad, Falta de atención, Impulsividad. La mayoría de los niños con TDAH presentan una combinación de ambos, lo cual puede hacer muy complejo que pueda acoplarse a la escuela, e incluso puede tener diversos inconvenientes en la casa. "Estos síntomas pueden manifestarse con una intensidad variable en cada paciente y pueden presentarse de forma independiente. Por lo tanto, el perfil sintomatológico de los afectados variará en intensidad y en presentación (en función de los síntomas predominantes)", detalló la Dra Cecilia Avancini, Jefa de Pediatría de Vittal. En este sentido, la especialista describe las principales características de la hiperactividad: - Inquietos y con dificultad para quedarse en un sitio o esperar su turno. - Hablar o interrumpir a otros excesivamente; contestar abruptamente antes de escuchar las preguntas. - Hace ruidos constantemente; no puede jugar sin hacer ruidos. - Tiene dificultad para relajarse. - Cambia de actividad sin finalizar ninguna; tiene falta de constancia. Respecto a la falta de atención, Avancini puntualizó que "probablemente sean los cuadros más difíciles de percibir en edades infantiles". - Tiene dificultad para mantener la atención durante un tiempo prolongado. - No presta atención a los detalles. - Presenta dificultades para finalizar tareas. - Se distrae fácilmente; le cuesta escuchar o seguir órdenes e instrucciones. - Es desorganizado en sus tareas y actividades. - Es olvidadizo; suele perder u olvidar objetos. - Cambia frecuentemente de conversación; no parece escuchar cuando se le habla directamente. - Tiene problemas para organizarse. Por su parte, la impulsividad "probablemente es el síntoma menos frecuente de los tres síntomas del TDAH". Y se caracteriza por: - Impaciencia extrema. - No piensa antes de actuar. - Interrumpe constantemente a los demás. - Tiene respuestas prepotentes, espontáneas y dominantes. - Tiende a "toquetearlo" todo. Para que se pueda plantear un posible diagnóstico de TDAH, se deben cumplir los siguientes criterios: - Manifiesta estas conductas o algunas de ellas de forma desproporcionada comparada con los otros niños de su edad y respecto a su grado de desarrollo. - Está presente desde una edad temprana (antes de los 12 años). - Afecta en al menos dos ambientes distintos de la vida del niño: escolar, social y/o familiar. - Deteriora significativamente su calidad de vida. - No es causado por un problema médico, tóxico u otro problema psiquiátrico. Al tratarse de una afección frecuente en los niños, la cual está comprobado que puede afectar su día a día de diversas maneras, es esencial lograr la detección temprana. Por esto, es importante acudir a un profesional de la salud especializado en TDAH para que pueda realizar un diagnóstico clínico apropiado y evitar así un análisis erróneo, que puede derivar en serios inconvenientes con el paciente en el corto plazo.



¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del TDAH?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: