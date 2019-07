La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/jul/2019 Voluntad infinita:

Quedó reinaugurada la Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes" tras el paso del voluntariado







La Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes" quedó reinaugurada ayer luego de los trabajos de pintura y acondicionamiento general que se realizaron durante el último fin de semana; con la participaron empleados de Tenaris, la comunidad de la escuela, integrantes de otras instituciones educativas de la zona y vecinos de la ciudad. La Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes" de Campana, a la que a diario asisten más de 1.000 estudiantes de nivel secundario, luce renovada tras el paso de las 450 personas que protagonizaron una nueva edición del programa Voluntarios en Acción de Tenaris. Este jueves y con la presencia de autoridades de la compañía, funcionarios educativos y municipales y la comunidad de escuela, las obras quedaron formalmente inauguradas. "Agradezco que nos hayan abierto las puertas para llevar adelante esta transformación. La Luciano Reyes ha acompañado el crecimiento y desarrollo de Tenaris a lo largo de todos estos años, contribuyendo a la formación de muchos colaboradores. Para nosotros, la educación es uno de el pilar fundamental de nuestros programas sociales", expresó Santiago Cerri, vicepresidente de Operaciones de TenarisSiderca. Por su parte, Alberto Abella, director de la Escuela Técnica Nº1, destacó "todo el esfuerzo volcado durante el fin de semana de trabajos, lo que llenó de orgullo a todos los integrantes de la institución". Y prometió "el compromiso de esta escuela en los futuros voluntariados, porque la solidaridad es la base de este programa". Abella entregó a Cerri un reconocimiento a la labor de los Voluntarios de Tenaris y juntos descubrieron una placa recordatoria del paso del programa por el establecimiento. Del acto participaron también los abanderados tanto de la Escuela Técnica Nº1 como de la Escuela Técnica Roberto Rocca, cuyos estudiantes concurrieron en gran número al voluntariado. Fin de semana solidario Las obras en la Luciano Reyes habían comenzado dos meses atrás, con personal de Tenaris y empresas contratistas ocupándose del recambio integral de todas las ventanas de la fachada, la reparación de oficinas y cocinas, el montaje de un escenario de actos nuevo, renovando la iluminación del SUM, sustituyendo vidrios rotos, haciendo a nuevo el cielorraso y mejorando las claraboyas, entre otras tareas. Este fin de semana los trabajos a cargo de los voluntarios se centraron en la pintura y el acondicionamiento general del edificio, del cual se retiraron dos camiones con mobiliario viejo y siete bateas con chatarra, madera y residuos, lo que liberó salones y pasillos a la circulación segura de alumnos y docentes. "Mi escuela necesitaba ayuda y así como está quedando es hermosa", aseguró Ingrid López, estudiante de la modalidad Electrónica de la Luciano Reyes y presente durante las dos jornadas de voluntariado. Por su parte, Valentín Duarte, de la especialización Química, destacó que las obras "son en beneficio de los alumnos" y reconoció que la escuela quedó "nada que ver a como estaba antes: te da muchas más ganas de venir, hay más alma, más color". La Luciano Reyes recibió además la colaboración de jóvenes de la Escuela Técnica Roberto Rocca. "Siendo una escuela técnica vecina no podíamos faltar", dijo Camila De Uriarte, de 7º año. "Además, al ser los más grandes de la escuela, teníamos que darles el ejemplo a los chicos", añadió. Participó además un contingente de estudiantes del Colegio Dante Alighieri e integrantes de entidades de bien público como Pan del Alma y Cimientos. Por supuesto, una gran cantidad de empleados de Tenaris volvieron a demostrar su solidaridad. Algunos llegaron incluso desde la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, para los que se dispuso un chárter especial. Otros eran vecinos de la comunidad, como María Eugenia Babio, del área de Cadena de Abastecimiento, quien puede afirmar con orgullo que estuvo en todas las ediciones del programa hasta hoy. "Al voluntariado lo hace más lindo poder hacer algo por el otro, por la comunidad, por la educación pública. Está buenísimo que alguien nos organice a los que queremos ayudar, porque muchas veces no sabemos cómo empezar. Y seguiremos acá, firmes", prometió. El voluntariado en la Escuela Técnica Nº1 fue el más ambicioso encarado por Tenaris. Implicó el establecimiento más grande y la inversión más importante hecha en la historia del programa. Y hubo una participación récord de voluntarios. También se realizaron diversas donaciones para mejorar la comodidad e incrementar los recursos educativos de la institución: Tenaris cedió una pantalla gigante para proyecciones que fue instalada en el SUM de la escuela y la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca donó mobiliario nuevo para un total de once aulas. Durante el voluntariado, tanto el presidente de Tenaris Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, como el intendente de Campana, Sebastián Abella, se acercaron a acompañar los trabajos, dialogaron con voluntarios y directivos del establecimiento y destacaron la solidaridad de los empleados de Tenaris y los vecinos de la comunidad.

Santiago Cerri, vicepresidente de Operaciones de TenarisSiderca y Alberto Abella, director de la Escuela Técnica Nº1 junto a la Inspectora jefa distrital Silvia Lopez; reinauguran la "Luciano Reyes" luego de un fin de semana de trabajo solidario a traves del programa "Voluntarios en Acción".





Este fin de semana los trabajos a cargo de los voluntarios se centraron en la pintura y el acondicionamiento general del edificio. AYER NATURGY APROBÓ LA INSPECCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS DE GAS NATURAL Entre hoy y el lunes se haría la inspección definitiva y se procedería a la habilitación del servicio de Gas Natural en la Escuela Técnica Luciano Reyes. Durante la jornada de ayer, inspectores de Naturgy, la empresa a cargo del suministro domiciliario de gas natural en nuestra región, realizó la inspección provisoria de las obras de cañerías realizadas en la Escuela Técnica Nro. 1 "Luciano Reyes". Esta inspección de ayer (provisoria) fue aprobada por los profesionales de la empresa, lo que habilita a que se puedan tapar todas las cañerías abiertas y dejar solo las bocas de conexión a la vista. De no mediar ningún inconveniente, entre hoy y el lunes, se realizaría la inspección definitiva por parte de la empresa proveedora; para proceder luego a la reconexión del suministro al establecimiento educativo y reestablecer el servicio.

