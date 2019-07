Volvió la calma al HCD

Prácticamente sin mayores disidencias, se trataron 53 Asuntos Entrados; y 69 Despachos de Comisión. Aprobaron la unificación del cuadro tarifario para el transporte público local propuesta por el Ejecutivo, que implica una baja en el valor de boleto. Entraría en vigencia en 15 días. Tal como lo había asegurado a este medio, Carlos Cazador (Cambiemos) anoche se abstuvo de insistir con solicitar mociones de preferencia vinculadas a la rezonificación de El Tajiber y, luego de dos sesiones interrumpidas por falta de quórum (en protesta por el manejo de la sesión por parte de Marco Colella primero; y Osvaldo Fraticelli después) se sesionó con normalidad. De hecho, también se había barajado en la semana, la posibilidad de solicitar una Sesión Especial para remover a las actuales autoridades del HCD, pero no sucedió y, aparentemente, según el propio Cazador, no sucederá en lo que resta del período legislativo. Luego de un minuto de silencio solicitado por el Luis Gómez (Cambiemos) por las víctimas del atentado a la AMIA; de los 53 Asuntos Entrados, 3 fueron tratados Sobre Tablas, y con dictamen favorable: un Proyecto de Resolución de Cambiemos solicitando a Autoridad de Aguas de la Provincia de Buenos Aires realice una revisión de la planta depuradora COPESEL, sita en Los Cardales (ver nuestra edición del día de ayer "Algo huele mal en Los Cardales"); un Proyecto de Comunicación de la UV Calixto Dellepiane solicitando realizar tareas de mantenimiento en los baños y pozo ciego del Jardín 918 del barrio La Josefa (Axel Cantlon aseguró que los alumnos no pueden usar el patio porque frecuentemente se encuentra ganado por aguas servidas y cloacales; además de señalar que la red de gas natural pasa por la vereda de enfrente pero el establecimiento nunca fue conectado); y un Proyecto de Resolución del PJ – Unidad Ciudadana, declarando de Interés Legislativo al espacio cultural "Rancho Viejo", en el barrio La Esperanza, propiedad de Máximo "Jani" Rodríguez (ver entrevista "El gran anfitrión" del 30 de junio). Antes, Marco Colella, quien desde anoche se sumó oficialmente al bloque justicialista ahora denominado PJ-Frente de Todos, pidió la palabra para celebrar el acto eleccionario realizado en el Sindicato Municipal; pero también se hizo eco sobre un episodio en el cual Mario del Dos, Jefe del Corralón Los Cardales, en una maniobra temeraria con una maquinaria vial habría puesto en peligro la integridad física de Juan Carlos Shoenfeld, además de increparlo verbalmente momentos antes del acto eleccionario, y por lo cual se encuentra radicada una denuncia en Fiscalía. Con la abstención del bloque UV Más Campana, quedó aprobado el Expediente 18841, un Proyecto de Ordenanza del Ejecutivo, reconociendo una deuda con LAMCEF SA por la prestación del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos patógenos del Hospital San José. Según Axel Cantlon, la abstención de su bloque se remitió a que no habría documentación suficiente como para reconocer la deuda mencionada. Otro expediente vinculado al Ejecutivo, también recibió luz verde: la aprobación de un nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros local. Consultado al respecto, el Director de Tránsito, Alejandro Barja, quien se encontraba presente en la sesión, comentó: "Hoy tenemos a dos empresas trabajando, la 6 de Julio y la 505, con dos tarifas distintas. Por dar un ejemplo: si hoy un pasajero sube en la Estación y se baja en la Plaza Eduardo Costa, la 505 cobra $18.- mientras que la 6 de Julio, por el mismo servicio cobra $23,50. A partir de este nuevo cuadro tarifario, vamos a tener un costo unificado, por tramos que fueron redefinidos, y con precios a la baja. Todo se explicará oportunamente una vez que entre en vigencia. Eso tendría que suceder en el transcurso de los próximos 15 días".

Marco Collella, de Red x Argentina, desde anoche forma parte del bloque PJ-Frente de Todos. BANCA ABIERTA: En el uso de la Banca Abierta, Mónica Navarro, solicitó implementar talleres municipales y fomentar el uso del Lenguaje de Señas en la ciudad; y que el municipio disponga de un móvil para el transporte de personas discapacitadas que no cuentan con Obra Social ni Medicina Prepaga.





Mónica Navarro, hizo uso de la Banca Abierta. DE INTERES LEGISLATIVO:





"Rancho Viejo", propiedad de "Jani" Rodríguez, fue declarado de Interés Legislativo.

Volvió la calma al HCD

