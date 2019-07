Así lo manifestó la candidata a concejal por Juntos por el Cambio y referente barrial, Ángela "Porota" Medina, al tiempo que cuestionó que "el candidato kirchnerista llevó a la ex intendenta a conocer el barrio que no visitó en ocho años". "Romano y Giroldi van a Otamendi a prometerles a los vecinos lo que no hicieron en 20 años de gestión", aseveró la candidata a concejal por Juntos por el Cambio, Ángela "Porota" Medina. Además, la referente barrial cuestionó que "el candidato kirchnerista llevó a la ex intendenta a conocer el barrio que no visitó en ocho años". Y lanzó: "Por respeto a los vecinos, Romano y Giroldi no deberían ir más al barrio; y si tienen la dignidad de ir que sea para pedirles perdón por los años de desidia que dejaron allí". Para concluir, sostuvo que el intendente Abella en sus tres años y medio de gestión hizo en el barrio obras estructurales inéditas que incluyeron la pavimentación de más de 40 cuadras; la reconstrucción de la plaza; la creación de un sendero seguro; nuevas luminarias y trabajos hidráulicos, entre otras mejoras.

Sebastián Abella y Ángela Porota Medina junto a una vecina de Otamendi.



