Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ÁRBOL PELIGROSO "Árbol inclinado con riesgo de caída. Urquiza y San Martín, el paraíso viejo está podado desproporcionadamente, con todo el peso de las ramas sobre los cables de red eléctrica y servicio de Cable. Requiere poda correctiva por prevención", muestra Topo. CAÑO ROTO Y ABSA AUSENTE "Rotura, sobre rotura de un caño que cruza la calle en Rawson y San Lorenzo, vecinos desmoralizado por la falta de atención de ABSA cuando realizan los reclamos. Reparaciones mal hechas que duran poco tiempo y terminan arruinando las calles", escribe Blanca. UN POCO DE URBANISMO "Estaría bueno que coloquen los caños para completar el ancho normal en las puntas del callejón y saquen la empalizada del tiempo de los gauchos reemplazando por guardarrail como corresponde. Y no tiren basura", escribe Fabián vecino del barrio Romano. ¡EXCELENTE NOTICIA! "Por fin retiraron las ramas y la basura de la calle Coltelli (barrio Las Campanas). Muchas gracias por poner mi reclamo. Lo bueno también se tiene que saber", muestra Alicia. #QuejaVecinal árbol inclinado con riesgo de caída. Urquiza y San Martín, el paraíso viejo está podado desproporcionadamente, con todo el peso de las ramas sobre los cables de red eléctrica y servicio de Cable. Requiere poda correctiva por prevención @EDENSAcomunica @CeMAV_Campana pic.twitter.com/sgyHR1zDYj — Daniel Trila (@dantrila) 17 de julio de 2019 #QuejaVecinal gran parte de los vecinos de la isla sin suministro eléctrico por caída de postes del tendido eléctrico, afecta Ruta 12 Km 96 hasta el Km 90. #ComoRecibimos: Desde la mañana no tendremos luz, llamaron a La Cooperativa, vamos a ver si lo solucionan. Muchos afectados pic.twitter.com/kGLash8C06 — Daniel Trila (@dantrila) 17 de julio de 2019 #Dato [hilo] comentario de un vecino del barrio Romano #ComoRecibimos: estaría bueno que coloquen los caños para completar el ancho normal en las puntas del callejón y saquen la empalizada del tiempo de los gauchos reemplazando por guardarrail como corresponde. Y no tiren basura. pic.twitter.com/1EvVdh2AEr — Daniel Trila (@dantrila) 17 de julio de 2019

