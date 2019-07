La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/jul/2019 Efemérides del día de la fecha: 12 de Julio











DÍA DEL PEQUEÑO GRAN GESTO Se estableció en el año 2006 por la organización "Dibujá una sonrisa" para homenajear a Enrique Götz: "un hombre incansable, amante de los desafíos, defensor de la naturaleza, soñador y realizador de sueños (tanto propios como ajenos), activista social comprometido con los que menos tienen, promotor de los valores humanos y defensor de la justicia, un hombre que amó su patria e hizo mucho por el prójimo". El compromiso de Götz por ayudar a los demás era demostrado constantemente con su frase: "Hagámoslo. Ese pequeño gesto hará que mañana el mundo sea un poquito mejor". El propósito de esta jornada es ayudar a los demás ya sea de manera espiritual o específica y así hacer un mundo mejor porque los pequeños gestos son los que hacen grande a una persona. Desde "Dibujá una sonrisa" proponen: reciclar basura, donar alimentos a un comedor comunitario, organizar una colecta de útiles y libros, asociarse a una ONG y sumarse como voluntario para algún proyecto puntual.

FALLECE "EL NEGRO" FONTANARROSA Roberto Alfredo Fontanarrosa nació el 26 de noviembre de 1944 en Rosario. Fanático de las historietas, dedicaba sus tardes a copiar los dibujos de las tiras cómicas y ansiaba la llegada de los miércoles por ser los días que compraba la revista de historietas "Hora Cero". Apasionado por el fútbol, deporte que aparecería en varias de sus obras, era hincha de Rosario Central: "mi amor por el club nació de manera indirecta. También tuvo que ver mi compañero de banco en la primaria, que era fanático de Central. Después no pude cambiar. No existe cambiarse de cuadro". Determinado a aprender a dibujar formalmente inicia por correspondencia el curso "12 famosos artistas" que dictaba la Escuela Panamericana de Arte, el mismo enseñaba a dibujar historietas, la ilustración publicitaria y el dibujo humorístico. En 1963 empieza a hacer dibujos publicitarios para la agencia de publicidad de Roberto Reyna. En 1968, es contratado para ilustrar las portadas de la revista Boom, como no había nadie que hiciera la página de humor, le dejan publicar su primer chiste. Después de ésta, le siguen las revistas Deporte 70 y Zoom, en este tiempo, se destaca por la calidad de sus ilustraciones y la rapidez. En 1972 crea al "Boogie, el aceitoso", una parodia del agente James Bond, el cual es un mercenario y sicario racista, cínico, machista, que desprecia la vida y solo ama a las armas; a su vez, crea a Inodoro Pereyra, una parodia de los gauchos de las historietas que exageraba los giros lingüísticos, cuyo personaje principal es un gaucho solitario que es acompañado por su perro, Mendieta, en sus aventuras; ambas eran publicadas en la revista Hortensia. Ese mismo año también colabora para la revista Satiricón y, al año siguiente, en Clarín, diario en el que se comenzaría a afirmar que se lee desde la contratapa por las historietas de Fontanarrosa. Entre sus obras podemos encontrar las novelas "Best Seller" (1981), "El área 18" (1982) y "La Gansada" (1985); los cuentos "Los trenes matan a los autos" (1997), "Puro fútbol" (2000), "El rey de la milonga" (2005) y "19 de diciembre de 1971" (2006); y las historietas "Sperman", "Inodoro Pereyra" (32 tomos) y "Boogie, el aceitoso" (12 tomos). Un año antes de morir, el Senado le otorgó la Mención de Honor "Domingo Faustino Sarmiento" por su trayectoria y su aporte a la cultura argentina. Falleció a los 62 años, en el año 2007, en Rosario. SE CELEBRA LA PRIMERA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER Un día como hoy en el año 1848, se celebrara la primera convención sobre los derechos de la mujer en Seneca Falls, Estados Unidos. Organizada por Jane Hunt, Lucretia Mott, Martha Wright, Mary Ann McClintock y Elizabeth Cady Stanton, tenía el objetivo de "discutir la condición y los derechos sociales, civiles y religiosos de las mujeres". La idea de realizar el evento surgió el 13 de julio, durante una reunión en la que las presentes discutieron acerca de las restricciones que tenían como mujeres: no poder votar, no poder ser dueñas de propiedades y no poder ocupar cargos públicos, entre otras. El evento se llevó a cabo en la capilla wesleyana de Seneca Falls, en Nueva York, asistieron 300 personas de las cuales 42 eran hombres, el resultado de la convención fue la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, la cual consta de 12 puntos, de los cuales 11 fueron votados por unanimidad y 1 por una pequeña minoría por tratar el tema del voto femenino: "que es deber de las mujeres de este país asegurarse el sagrado derecho del voto".

