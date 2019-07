GPS: Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). El Bondi (El Dorado 1518, Escobar). El Masón (De Dominicis 764, Campana). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). Imágen (Brown 251, Zárate). La Última Llave (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). Plaza de la Estación de Escobar (Tapia de Cruz 839, Escobar). Polideportivo Luis Monti (Tapia de Cruz 1080, Escobar). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES Bisellia: A las 21:30 estará "Captain Jazz Band" por un valor de $150. Después de medianoche estará el ciclo "Virtudes" con artistas locales. Imagen: Se presenta Hernán Casanova para recibir el día del amigo. Pachamama: Habrá ciclo de cine desde las 19 con cortometrajes y películas. Entrada gratuita. Polideportivo Luis Monti: Estará la feria "Sabores del Mundo" desde las 10 de la mañana. SuperFreak: Vuelve la banda de surf rock "The Tormentos" junto a "Yourhand" y "Poltergat". La entrada estará $100. SÁBADO Bisellia: A las 21 se presenta "Ojos de Fuego". La Última Puerta: Estará la segunda edición de "Ciclo Mundillo" desde las 19. Imágen: Habrá karaoke toda la noche. Mauri´s Bar: Se festeja el día del amigo toda la noche. Pachamama: Fecha punk con "Pantalón de Milico" (Chile), "Lutos" (General Rodríguez), "Venosa" (Zárate) y "Los Tesla Coills" (Campana). Entrada con alimento no perecedero $50. Sin alimento, $100. Plaza de la Estación de Escobar: Desde las 11 habrá competencia de skate con premios para el primer y segundo puesto. SuperFreak: Habrá tributo a "Bon Jovi". La entrada estará $100. Wakisiri: Desde las 21 se celebra el día del amigo Cristian García, "Pato" Orellano, "Perico" Cabrera y Nicolás Cabrera. Entrada al sobre. 17 Unidos: Llega el mítico grupo "Damas Gratis". DOMINGO Bisellia: Habrá noche de tango. Imagen: Desde las 22 estará "el Pela" Romero con su stand up "Basta de amores de merd@". La Última Puerta: Habrá actividades toda la tarde. Pachamama: A las 18 estará "La Orquesta Atípica Los Amórfos" con Augusto Pérez Thompsem.

Este sábado se presenta “Damas Gratis" en el club “17 Unidos".



Agenda del fin de semana:

Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de Julio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: