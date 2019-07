Actividades en estas Vacaciones de Invierno en la ciudad

Desde este lunes 23, los alumnos entran en receso por dos semanas y desde distintos lugares de la ciudad se proponen actividades. Una campanense participa en una obra en Capital Federal. Para estas vacaciones de invierno Campana ofrece una amplia variedad de actividades y funciones especialmente orientadas a los más chicos y en distintos espacios. Algunas son gratuitas y otras tienen entradas a precios accesibles. Desde el Municipio, la jefa de Gabinete del partido de Campana, Mariela Schvartz, anunció que este año se presentará en el Teatro Municipal Pedro Barbero "Aladín. Un nuevo príncipe", dirigida por Hernán Casanova, y "Hércules", con la dirección de Gustavo Dappiano. Ambos espectáculos serán protagonizados por alumnos de los talleres municipales. Con el auspicio de la Provincia de Buenos Aires, del 22 al 31 de julio también habrá cine gratis en el Centro Educativo Municipal (CEM). Allí se proyectarán en tres funciones diarias de distintas películas infantiles como "La gran aventura de Lego 2", "El Lórax", "Isla de perros" y "Pie pequeño", entre otras. En este caso, no es necesario retirar las entradas de manera anticipada. El Teatro La Rosa es otro de los epicentros de disfrute, ya que en ambas semanas, se podrá organizar una salida familiar. En su gira por Latino-américa, el jueves 25 a las 16 horas llega a La Rosa el artista peruano Enrico Méndez Ore con "Desclownbriendo mi pasado" un Unipersonal en mimo clown! Un joven tiene un deseo conocer sus antepasados. Divertida historia que recrea la búsqueda de su ayer para saber que es su hoy, y cuál será su mañana. Méndez Ore es actor, director y profesor de teatro. Ha participado en más de 20 obras de teatro, interpretando diferentes personajes del teatro universal, nacional y vanguardista, incursio-nando en todos los géneros teatrales. Las entradas ya se pueden retirar en (Einstein Mitre 933) Adultos: $200 y Niños: $100. El lunes 29 de julio a las 16 horas llega "El show de la Vaca Lola". Sinopsis: MUMI, una granjera divertida y muy histriónica, quedará a cargo de la granja de su tío, al cuidado de sus animales, pero no tendrá una tarde tranquila. Vivirá junto a los personajes de la granja, aventuras y enredos que te harán pasar una gran tarde en familia. ¿Qué pasaría si La Vaca Lola, la protagonista principal del show, desaparece? ¿Podrán encontrarla? MUMI junto a todos sus amigos de la granja, el chancho, la ardilla, la rana, la gallina, el pollito deberán resolver este problema en una tarde divertidísima, antes que llegue su tío. Espectáculo musical con todos los personajes de la Granja y sus canciones. Las entradas ya se pueden retirar en (Einstein Mitre 933) tiene un valor de $400. Por último el 1º de agosto a las 16 horas llega "Masha y el Oso". Sinopsis: Masha y su gran amigo Oso reciben la vista de "El cazador de estrellas": un personaje circense que dice tener el circo más grande del mundo y que está desesperado buscando a una nueva estrella para hacerla brillar y viajar por el mundo entero! Todos los animales del bosque se presentan al casting. El cazador da su veredicto y resulta que Oso será la nueva estrella! Todos festejan menos Masha quien se da cuenta que extrañará mucho a su gran amigo. Luego de lágrimas y abrazos, Oso parte hacia un nuevo mundo de aventuras y aplausos… Pero lo que nadie sabe es que el cazador de talentos no es más que un simple cazador de osos! Y que su único plan es atrapar a Oso y venderlo a un zoológico donde maltratan a los animales! Masha y al resto de los amigos idearán un plan para rescatar a Oso y liberarlo de las garras de Igor, el Cazador. Con la ayuda del público, Masha y sus amigos lograrán salvarlo, y además descubrirán que no existe un mejor lugar en el mundo que su propia casa. Todos festejan y deciden que el bosque necesita una nueva atracción. Deciden entonces montar El Circo de Masha, Oso y sus amigos…! donde todos son parte del show! "Desde que abrimos el teatro tomamos con mucha dedicación la programación de vacaciones de invierno, es una época en la que la gente está buscando qué actividad hacer con sus niños y para nosotros es importante que se acerquen a La Rosa", comenta Javier Marizaldi y agrega "muchos niños van por primera vez al teatro y eso es muy bueno para que después puedan seguir eligiendo esta experiencia de ver personajes en vivo. Algunos años hemos tenido propuestas nuestras… locales, eso nos faltó este año, pero es algo que queremos solucionar". PARTICIPACIÓN ESPECIAL Carmela Rodríguez actúa en la obra "Nuestro Nunca Jamás" basada en el cuento original de Barrie, Peter Pan. Sinopsis: Cuando Peter Pan entra a la habitación de Wendy persiguiendo a su sombra, descubre que Campanita lo siguió. Se le ocurre entonces usar su polvo mágico para que Wendy y sus hermanos los acompañen a vivir aventuras en el país de Nunca Jamás. Pero Garfio y sus piratas intentarán transformar ese viaje fantástico en un mal sueño. A través de canciones, coreografías e imágenes proyectadas, Nunca Jamás presentará a todos los personajes de esta hermosa historia. Un inesperado juego del malvado Garfio hará que queden enfrentados y corran el riesgo de perder lo más valioso que tienen: su magia y su amistad. Actores: Tomás Vila, Carolina Rojas, Carmela Rodríguez, Juan Pablo Tesei, Federico Klappenbach, Abril Fernández, Ezequiel Fontenla Ferrer, Lucio Macías, Delfina Insúa, Luz Gimenez, Julieta Luciani, Micaela Salamanco, Abril Lazzati, Valentina Martínez Tugues. Guión y Dirección: Gisella Sirera Diseño de Coreografía: Abril Fernández Música original: Juan Pablo Tesei Producción General: Mil Hojas Producciones Horarios: Lunes 22: 16.30 horas Chacarerean Teatre. Honduras 5565 - Palermo Del Martes 23/07 al Viernes 26/07: 15 horas y Del Martes 30/07 al Viernes 2/08: 17 horas. Teatro El Tinglado. Mario Bravo 948 - Abasto.



