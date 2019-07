DENIS BRIZUELA LLEGA TRAS UNA BUENA TEMPORADA EN LA RESERVA DE BANFIELD.

Sumó dos mediocampistas zurdos. Uno es Brian Orosco, quien ya se encontraba entrenando con el plantel y fue parte del amistoso ante Deportivo Morón. Y el segundo es Denis Brizuela, quien quedó libre en Banfield. Una de las pretensiones de Lucas Bovaglio para terminar de delinear el plantel de Villa Dálmine para el próximo campeonato de la Primera B Nacional era contar con mediocampistas de perfil izquierdo. Y ayer parece haber quedado saldada esa necesidad del entrenador: es que el Violeta oficializó las incorporaciones de Brian Orosco y Denis Brizuela. Orosco (21 años) llegó a Campana desde la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, también con una experiencia en Guillermo Brown de Puerto Madryn. Y se encontraba entrenando con el plantel a prueba. Incluso, participó del amistoso frente a Deportivo Morón (fue parte del segundo equipo) el pasado sábado. Finalmente, con el visto bueno del DT, el mediocampista fue oficializado en el plantel y se convirtió en el décimo refuerzo confirmado. Casi al mismo tiempo que se conocía esta noticia también trascendió la llegada de otro mediocampista zurdo al Violeta: Denis Brizuela (22 años). El futbolista se encontraba realizando la pretemporada con Banfield después de haber tenido un buen campeonato en la Reserva. Incluso participó del amistoso que el Taladro disputó días atrás frente a Patronato de Paraná. Sin embargo, el entrenador Hernán Crespo decidió no tenerlo en cuenta y como los dirigentes optaron por no renovarle, quedó en libertad de acción. En esa condición llega ahora a Villa Dálmine. Y fue el propio jugador el que, a través de su cuenta de Twitter, confirmó su desembarco en el Violeta. "Lo mejor está por venir", escribió en una imagen en la que se lo ve firmando contrato junto a Gabriel Viglianti, Director Deportivo de la institución de nuestra ciudad. De esta manera, Bovaglio ya cuenta con once refuerzos en total, dado que anteriormente se habían incorporado los defensores Alejandro Maciel (22 años), Santiago Moyano (21) y Nahuel Banegas (22); los mediocampistas Nicolás Del Priore (22) y Cristian Carrizo (20); y los atacantes Matías Ramírez (20), Álvaro Veliez (24), Marcos Arturia (21) y Catriel Sánchez (21). Con el agregado de Brizuela, el entrenador cuenta ahora con 28 futbolistas a su disposición. ¿Qué espera para cerrar el plantel? Por lo menos dos refuerzos más: Bovaglio todavía aguarda por la llegada de un marcador lateral izquierdo y también pidió otro delantero centro. Y no habría que descartar el arribo de un mediocampista más (se insistió por Jonas Acevedo, jugador de la Reserva de San Lorenzo que sonó como una de las primeras incorporaciones, aunque finalmente no se concretó) ni tampoco alguna posibilidad de último momento que el mercado de pases ofrezca antes de su cierre. Por lo pronto, Bovaglio tiene confirmados otros dos jugadores que, seguramente, mañana serán parte del amistoso que Villa Dálmine disputará frente a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

Primera B Nacional:

Villa Dálmine confirmó dos nuevas incorporaciones

