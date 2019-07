Los Seleccionados de Campana disputarán la Zona E de la Región Bonaerense Pampeana Norte ante Chascomús y La Plata. La Federación Norte de Fútbol es la encargada de organizar en la Región Bonaerenses Pampeana Norte las etapas iniciales de los Torneos Nacionales de las categorías Sub 13 y Sub 15 que se desarrollarán bajo la órbita del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta etapa comenzará el miércoles 7 de agosto y contará con la participación de representativos de la Liga Campanense que integrarán la Zona E junto a La Plata y Chascomús. En la primera fecha, los Seleccionados de nuestra ciudad quedarán libre, por lo que recién debutarán en la segunda jornada. En tanto, en la Zona A jugarán San Nicolás, Baradero, Arrecifes y San Pedro; en la Zona B lo harán Salto, Rojas y Pergamino; en la Zona C, Mercedes, Chivilcoy y Chacabuco; en la Zona D, Carlos Casares, 9 de Julio, Bragado y Los Toldos; y en la Zona F, Vedia, Junín y Colón. Las Selecciones de Campana ya llevan dos semanas de entrenamientos, avanzando en la conformación de sus respectivos planteles. La fecha límite para presentar las listas de buena fe es el 2 de agosto, por lo que todavía restan dos semanas más de prácticas antes de definir cada equipo. Mientras tanto, cada Selección ya cuenta con su juego de camisetas para participar de este certamen. Dicha indumentaria fue aportada por la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio, a través de la Dirección de Deportes. El acto de entrega de las camisetas se desarrolló el pasado domingo en el Campana Boat Club y contó con la presencia de la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; la secretaria de Desarrollo Social y Hábitat, Cecilia Acciardi; el director de Deportes, Gonzalo Patiño; y el presidente de la Liga Campanense de Fútbol, Matías Silva.

LA INDUMENTARIA FUE APORTADA POR EL MUNICIPIO Y ENTREGADA EL PASADO DOMINGO #LigaCampanense Las Selecciones Sub 13 y Sub 15 disputarán la Zona E de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Nacional. En esta primera fase se medirán con Chascomús y La Plata. El Municipio aportó la indumentaria para esta competencia. pic.twitter.com/dD8BIVwPuL — Pablo Scoccia (@chuecosco) 18 de julio de 2019

Liga Campanense:

Los Sub 13 y Sub 15 ya tienen camisetas y rivales para la primera etapa del Torneo Nacional

