El encuentro, correspondiente a la antepenúltima fecha de la fase regular, se disputará desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. Por su parte, Boat Club jugará el martes como local ante Sportivo Escobar. Esta noche comenzará la 16ª y antepenúltima fecha del Nivel A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) en una jornada en la que se disputarán cuatro de los cinco encuentros programados. El restante, entre Campana Boat Club y Sportivo Escobar, se jugará el próximo martes a las 21.30 horas en la ribera de nuestra ciudad. Así, de los equipos locales, el que se presentará hoy será Ciudad de Campana, que desde las 21.30 horas recibirá la visita de Central Buenos Aires de Zárate. El Tricolor, que acumula dos caídas consecutivas (Atlético Pilar y Presidente Derqui) irá por un triunfo que le asegure el quinto puesto y le permita mantenerse en carrera por el cuarto lugar que perdió a manos de Sportivo Escobar, que el pasado lunes venció 91-67 a Defensores Unidos en Zárate en uno de los encuentros que completó la 15ª fecha. El otro juego de esa jornada que se disputó esta semana fue, justamente, el triunfo que Central Buenos Aires (rival hoy del CCC) consiguió el martes sobre Independiente de Zárate por 77 a 70 con 20 puntos de Gonzalo Gómez. Así, Central se escapó de la zona baja en la que se definirá qué equipo baja al Nivel B (9º y 10º se medirán en un playoff por la permanencia). En esa pelea está el Campana Boat Club, que por el momento está dos juegos por delante del colista Defensores Unidos (al que todavía debe enfrentar) y uno por detrás de Independiente y Honor y Patria de Capilla del Señor. FECHA 15 – PROGRAMACIÓN: Defensores Unidos vs Honor y Patria (viernes 21.00), Independiente vs Sportivo Pilar (viernes 21.00), Ciudad de Campana vs Central Buenos Aires (viernes 21.30), Atlético Pilar vs Pte Derqui (viernes 21.30) y Campana Boat Club vs Sportivo Escobar (martes 21.30). EL CLÁSICO DE FORMATIVAS El pasado sábado, por la 15ª fecha del Torneo de Divisiones Formativas de la ABZC, se enfrentaron el Campana Boat Club y Ciudad de Campana en la ribera de nuestra ciudad. En dicha jornada se dieron los siguientes resultados: -Sub 13: Boat Club 58 – Ciudad 48. En esta categoría, el CBC se encuentra en la 3ª posición con registro de 11-3, mientras el CCC está un escalón detrás, con 9-5. -Sub 15: Boat Club 49 – Ciudad 54. En esta categoría, el CCC está en 10º lugar con record de 4-10, mientras el CBC se ubica 12º con 1-13. -Sub 17: Boat Club 71 – Ciudad 79. En esta categoría, el CCC está en 4º puesto con registro de 11-3, mientras el CBC está 8º con 4-10. -Sub 19: Boat Club 64 – Ciudad 87. En esta categoría, el CCC está 2º lugar con record de 11-2, mientras que el CBC se encuentra 7º con 5-9.



EL TRICOLOR BUSCARÁ VOLVER A LA VICTORIA TRAS DOS DERROTAS CONSECUTIVAS.

#Básquet Ciudad de Campana recibe esta noche a Central Buenos Aires desde las 21.30 horas por la antepenúltima fecha de la fase regular del Torneo Oficial de la ABZC. El Campana Boat Club jugará el martes ante Sportivo Escobar. pic.twitter.com/5Lxnt6agN1 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 19 de julio de 2019

Básquet:

Ciudad de Campana recibe esta noche a Central Buenos Aires por el Oficial de la ABZC

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: