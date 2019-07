El equipo que dirige Gustavo Hereñú consiguió una de oro, una de plata y una de bronce en la regata oficial corrida el domingo. Tras 20 años y de la mano de Josué Viera Veneziani y Gregorio Zanini, el Celeste logró una victoria en doble par senior, en una gran prueba corrida a cinco canchas. El pasado domingo se realizó en la Pista de Remo de Villa Constitución la quinta fecha oficial del calendario de la Asociación Argentina de Remo (AARA), con organización y fiscalización de la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL). La competencia fue de carácter internacional, ya que participaron el Club Deportivo Puerto Sajonia de Paraguay y la Selección Mexicana de remo paralímpico, invitada especial de la CRIL. El Campana Boat Club presentó en esta ocasión un muy reducido equipo compuesto por tres atletas que participaron de cuatro pruebas y que cosecharon tres medallas en total: una de oro, una de plata y una de bronce. Los tres compitieron en single: Josué Viera Veneziani que fue 2º en la categoría peso ligero senior "A"; Gregorio Zanini, que terminó 3º en Sub 23; y la más chica de la delegación, la promisoria Juana Modarelli, que terminó 2ª en Menor (este resultado no computó medalla para el CBC porque sólo se presentaron dos botes a dicha prueba). Pero la mayor de las alegrías del domingo no la proveyó un single, sino un doble: el que conformaron los dos hombres, quienes se impusieron en una gran regata disputada a cinco andariveles contra varios remeros de renombre como Arturo Rivarola, de la selección paraguaya; Federico Godoy, con pasado mundialista; y Joaquín Riveros, uno de los chicos que llegó a las instancias finales del proceso de Buenos Aires 2018, junto al campanense Felipe Modarelli. El detalle de las tripulaciones presentadas por el entrenador Gustavo Hereñú, y los resultados que obtuvieron, es el siguiente: M2X - DOBLE PAR SENIOR "A" MASCULINO 1) Josué Viera Veneziani y Gregorio Zanini (Campana Boat Club) 2) Franco Chiola y Arturo Rivarola Truppe (Club Deportivo Puerto Sajonia) 3) Federico Godoy y Joaquín Riveros (Club San Fernando) 4) Guillermo Groh y Francisco Schoo (Club de Remo Teutonia) 5) Florian Donamari y Víctor Gutierrez (Club Náutico Zárate) MENW1X - SKIFF MENOR FEMENINO 1) Susana Alvarez (Club Náutico Zárate) 2) Juana Modarelli (Campana Boat Club) LM1X - SKIFF PESO LIGERO MASCULINO 1) Marcos Cabrera (Club Náutico Zárate) 2) Josué Viera Veneziani (Campana Boat Club) 3) Esteban Alfaro (Paraná Rowing Club) 4) Tobías Bruno (Rowing Club Argentino) BM1X - SKIFF SUB-23 MASCULINO 1) Javier Insfran (Club Deportivo Puerto Sajonia) 2) Federico Pacheco (Club de Regatas Rosario) 3) Gregorio Zanini (Campana Boat Club) 4) Víctor Gutiérrez (Club Náutico Zárate) 5) Caetano Merlo (Paraná Rowing Club) 6) Guillermo Cóceres (Club Remeros Alberdi) Con esta performance, el Campana Boat Club sumó 24 nuevos puntos para el Premio de Honor de la AARA y 1 para el Gallardete. Una vez más, el club más ganador de la jornada, y adjudicatario de la Copa Conjunto "Rumbo Al Centenario" de la CRIL, fue el Club Náutico Zárate, dirigido por los entrenadores Guillermo Guerci y Mariano Sosa. Los del "Ancla" sumaron 7 pruebas ganadas y acumularon 158 puntos. Además, siguen por amplio margen en el primer puesto de la tabla del Premio de Honor y del Gallardete, con 570 puntos y 40 pruebas ganadas. El segundo lugar de la competencia por equipos del domingo lo compartieron el Club de Regatas Rosario y el Club Náutico Hacoaj (Tigre). La próxima fecha, sexta del calendario y anteúltima previa al Campeonato Argentino, se correrá el domingo 25 de agosto en aguas del Río Santiago, Ensenada, en la sede del Club de Regatas La Plata. La competencia será fiscalizada por la Comisión de Regatas Internacional del Centro-Oeste y la Patagonia (CRICOP).

JOSUÉ VIERA VENEZIANI INTEGRÓ JUNTO A GREGORIO ZANINI EL BOTE CELESTE QUE GANÓ LA PRUEBA DOBLE PAR SENIOR “A".



Remo:

Campana Boat Club sumó tres medallas en Villa Constitución

