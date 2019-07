La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/jul/2019 Gómez Centurión visitó ayer Campana













"Nosotros les podemos decir por quién votar en la segunda vuelta, y ese será el candidato que se comprometa claramente a vetar la Ley del Aborto", señaló el candidato a presidente.

El precandidato a presidente por el partido NOS, visitó ayer Campana junto a Cynthia Hotton, y Gustavo "Pata" Álvarez. Junto al precandidato a intendente, Aníbal Valdivia, inauguraron local partidario. "Hay gente en el gobierno que piensa que ir por las cocinas de cocaína, significa sacarle trabajo a la gente… en definitiva, a la Argentina hay que darle un baño de sentido común", dijo el ex Director Nacional de Aduanas de Macri. "Si no presentamos un frente duro, concreto, sustentado en valores que formulen claramente va a venir por nuestros hijos y por nuestros nietos. Les estamos pidiendo el voto porque creemos que somos la posibilidad de rescatar a la Argentina de un fracaso siniestro en términos económicos; sino porque la pelea por nuestros hijos, por el niño por nacer, y por nuestros nietos se va a plantear en los próximos 4 años. Ustedes, después, van a querer salir a la calle… y va a ser tarde. El momento es ahora: poniendo el voto, y fiscalizando en la votación", dijo ayer al mediodía Juan José Gómez Centurión, precandidato a presidente por el partido NOS, frente a casi un centenar de vecinos reunidos en el templo evangélico de San Martín 1 esquina Alem, en el bajo. El militar retirado y ex Director Nacional de Aduanas de Macri, visitó Campana junto a su candidata a vicepresidente, y diputada por el partido Valores para mi país, Cynthia Hotton; y el candidato a gobernador y autodefinido como "peronista ortodoxo", Gustavo "Pata" Álvarez. Junto al precandidato a intendente Aníbal Valdivia y el candidato a primer concejal, Luis Peralta; minutos antes habían inaugurado el local partidario de Rawson 445. "Si nosotros –continuó Gómez Centurión- en las PASO demostramos que somos muchos, la política va a empezar a mirarnos y a tener una propuesta para nosotros. Como espacio nuevo en la política, podemos llegar a dirigir la discusión del balotaje. Nosotros les podemos decir por quién votar en la segunda vuelta, y ese será el candidato que se comprometa claramente a vetar la Ley del Aborto (…) Queremos generar un sistema que nos permita en el 2021 triplicar o cuadruplicar la cantidad de diputados que nosotros aportemos ahora. Y en el 2023, con una candidatura presidencial sólida, con un frente que sostenga los valores que hicieron grande ese país. Y el primer valor, es el valor de la vida". Abierto el micrófono a los periodistas, sobre su paso por la Dirección Nacional de Aduanas, comentó: "Cuando llegué a la Aduana, encontré al Estado lleno de grises. Hice 19 denuncias en la Justicia, tengo 3 de las causa más importantes de contrabando de la historia argentina desde el tiempo de la colonia. Se puede decir que el país está manejado por 20 mafias. Y la pelea con las mafias es durísima (...) Una de las promesas del gobierno actual, del cual yo fui funcionario, fue terminar con el narcotráfico. Y sabemos perfectamente lo que pasa en los puertos de Zárate. La única forma de combatir al narcotráfico es organizando al Estado. No se puede combatir el delito organizado con el Estado desorganizado. En 4 años, el gobierno no fue capaz de organizar un sistema para combatir a las mafias. No es que no se sepa. No hay vocación, no se puede, o no se tiene realmente la voluntad y el valor de dar combate donde hay que dar combate. Y si no hacemos nada, el narcotráfico viene y van a venir por nuestros nietos. En muchos lugares del cono urbano bonaerense, a nivel municipal, ya no es que tenemos la política asociada al narcotráfico. Es la política empleada del narco. La circulación de cocaína tiene un solo indicador que no es productor de coca, como el nuestro. La pasta base camina desde Bolivia 1700 kilómetros hasta el gran Córdoba, el gran Rosario y el gran Buenos Aires. Se procesa y el residuo, que es el Paco, es la moneda de pago del servicio logístico narco. La cocaína se vende en las calles, pero la gran producción se exporta a Europa. Somos el primer país exportador latinoamericano de cocaína a Europa. Si usted quiere combatir el narcotráfico en serio, no tiene que perseguir el tránsito de la droga. Tiene que ir por las cocinas de la droga. Las cocinas producen Paco, y el Paco envenena a nuestros hijos. (…) Sin embargo, hay gente en el gobierno que piensa que ir por las cocinas de cocaína, significa sacarle trabajo a la gente… en definitiva, a la Argentina hay que darle un baño de sentido común".

Hotton, Álvarez, Gómez Centurión, Valdivia y Peralta, ayer, en el templo de San Martín y Alem.

