Aparecieron los primos de Ricardito…

Uno de ellos firmó el cupón como Guillermo Díaz, DNI 30.804.271. Esa misma tarde, habrían logrado estafar a un comercio.

Esta semana, dos hombres quisieron estafar a la pinturería Lavalle con $148 mil pesos. Presentan una tarjeta de crédito internacional. Circulan en una VW Amarok gris. Serían de Moreno. Los lectores de La Auténtica Defensa habrán seguido la saga de "La gran Ricardito", por Ricardo Nieto, estafador que desconoció al menos 12 operaciones con una tarjeta de crédito VISA en nuestra ciudad, sumando entre 6 comercios alrededor de $100 mil. Esta semana, dos hombres de entre 28 y 30 años, se presentaron en nuestra Campana, portando una tarjeta VISA internacional, pero intentando otra modalidad de estafa. "Ni bien me explicó cómo venía la mano, le dije a mi vendedor que parara todo y que iba para allá… Nadie compra semejante cantidad de pintura sin pedir un descuento", señala Adrián Chiorazzo, dueño de la pinturería Sarmiento, en la esquina de boulevard Sarmiento y Viamonte, y con más de 30 años de comerciante. Todo sucedió alrededor de las 14:45 del miércoles. "El tema es que se manejan con una tarjeta VISA internacional, para lo cual hay que llamar para pedir autorización a un teléfono que figura en la espalda. Cuando llamo, me atiende un hombre con acento colombiano y me da el código de autorización…. Y la tarjeta pasa. Pero en realidad, si te fijás en el cupón, dice Autorización: Off Line. Es decir, te dan un código para que el pos net emita el cupón, pero la comunicación con el sistema nunca se estableció". Según explicó Chiorazzo, los dos hombres hablaban de "una obra en la costa", y esa era la base del engaño para solicitar semejante cantidad de pintura sin levantar sospechas. En nuestra edición del 11 de junio, siguiendo la saga de "Ricardito", dimos cuenta de una estafa concretada en Zárate con un método similar: el 20 de mayo se presentó en el comercio El Rincón de Dudú, de Justa Lima 423, una mujer a nombre de Silvana Escalada realizó una compra de $95.000 en mercadería. Chiorazzo le hizo firmar el cupón a Guillermo Díaz, DNI 30.804.271, y les dijo: "Vengan en una hora y pasen a buscar la mercadería. Se fueron en una Amarok gris. Las cámaras registraron la patente. Parecería que son de Moreno. Por supuesto, jamás volvieron. Pero ni bien dejaron el negocio, llamé a todos los comerciantes que conozco para alertarlos". Aparentemente, los malvivientes habrían concretado una operación fraudulenta en otro negocio esa misma tarde. De ser así, trataremos de confirmarlo en próximas ediciones.

Los primos de “Ricardito" Nieto, en la pinturería Sarmiento. Chiorazzo les dijo que volvieran en una hora, y jamás lo hicieron. #LocalesInformaciónGeneral La "Gran Ricardito", cuarta parte: Hay un sexto comercio estafado por Ricardo Nieto en Campana utilizando tarjeta VISA. Se trata de la bicicletería DITMAR, que se suma a ferretería Candela, Vagus Bike, Cicles… https://t.co/7MdhXV15eW | CampanaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 21 de junio de 2019 #LocalesInformaciónGeneral La "Gran Ricardito", tercera parte: Apareció otro comercio estafado por Ricardo Nieto en Campana. Se trata de la ferretería Candela, que se suma a Vagus Bike, Cicles Herrera, Moto Star, y Servicio Técnico HD. La… https://t.co/J8H2ttBGMT | CampanaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 11 de junio de 2019 #LocalesInformaciónGeneral La "Gran Ricardito", segunda parte: A mediados de abril, dábamos cuenta de un cliente de otra ciudad denegó la compra con VISA en al menos 3 negocios de Campana por más de $60 mil ... https://t.co/n0B3JF5gBT | CampanaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 5 de mayo de 2019 #LocalesInformaciónGeneral La "Gran Ricardito": Un cliente de otra ciudad denegó la compra con VISA en al menos 3 negocios de Campana por más de $60 mil. En vez de bloquear la tarjeta, la empresa de crédito debitó a su favor el monto de… https://t.co/I0Z7n5jzuQ | CampanaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 16 de abril de 2019

