La 11ª jornada se pondrá en marcha con actividad en tres canchas y partidos importantes de ambas zonas. Por el Grupo A, Villa Dálmine y Defensores de La Esperanza buscarán consolidar sus posiciones; mientras que por el B, La Josefa intentará recuperar el segundo puesto. Este fin de semana se estará disputando la 11ª fecha, última de la primera rueda, del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Y la actividad comenzará hoy sábado con cinco partidos divididos en tres escenarios diferentes, mientras que mañana domingo se completará la jornada con tres encuentros a jugarse todos en cancha de Lechuga (ver recuadro). GRUPO A El líder Villa Dálmine enfrentará hoy desde las 15.30 horas a Malvinas en su predio de divisiones juveniles Héctor Fillopski. Hasta el momento, el Violeta sólo perdió un encuentro y ganó en siete de sus ocho presentaciones. Por su parte, Malvinas busca recuperarse de la derrota sufrida ante Juventud Unida en la fecha pasada. Defensores de La Esperanza es otro de los que pelean arriba que saldrá hoy a la cancha: desde las 13.00 enfrentará a El Junior en cancha de Leones Azules, sabiendo que una victoria le permitirá estirar a más de un partido su diferencia respecto al cuarto, dado que Deportivo San Felipe queda libre en esta fecha. Por su parte, El Junior todavía busca su primer triunfo del certamen. Y el tercer encuentro de esta zona que se jugará hoy será el que protagonizará Desamparados y Juventud Unida desde las 15.30 horas en cancha de Leones Azules. Ambos conjuntos pelean en la segunda mitad de la tabla y buscan puntos para llegar de la mejor manera al arranque de la segunda rueda. Para mañana domingo quedó la presentación del otro líder, Mega Juniors, que tendrá un rival de riesgo en Lechuga (le ganó 6-1 a Desamparados en su última presentación). En tanto, Deportivo San Cayetano sumará los tres puntos por la no presentación de Deportivo Río Luján, que se retiró del certamen. GRUPO B En esta zona, los perseguidores del líder Atlético Las Campanas tendrán una gran oportunidad en esta fecha, dado que el último campeón quedará libre. Así, por ejemplo, La Josefa contará hoy con la chance de ubicarse como escolta, a solo dos puntos de distancia y con un partido menos (tiene un pendiente con Real San Jacinto). Para ello, claro está, deberá superar a Atlético Las Praderas en el duelo que sostendrán desde las 17.00 horas en cancha de Las Campanas. El otro encuentro de este Grupo B que se disputará esta tarde tendrá a Barrio Lubo enfrentando a Leones Azules desde las 14.30 horas en cancha de Las Campanas. Sumando mucho en las últimas fechas, Barrio Lubo alcanzó el quinto lugar e intentará defenderlo ante el elenco de Otamendi, que viene de quedar libre y necesita de una victoria para torcer el rumbo que viene desandando en este certamen. En tanto, mañana domingo, Otamendi tendrá la oportunidad de alcanzar a Atlético Las Campanas en la cima si vence a Villanueva, en una jornada en la que también estarán jugando Real San Jacinto y Villanueva. Este fin de semana no tendrá acción Albizola, que sumará los tres puntos por la no presentación de Puerto Nuevo para confirmar una gran primera rueda, que lo muestra entre los protagonistas de la zona.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo. PROGRAMACIÓN FECHA 11 SÁBADO - 13.00 horas: Def. de La Esperanza vs El Junior / En Leones Azules - 14.30 horas: Barrio Lubo vs Leones Azules / En Las Campanas - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Malvinas / En Villa Dálmine - 15.30 horas: Desamparados vs Juventud Unida / En Leones Azules - 17.00 horas: La Josefa vs Atlético Las Praderas / En Las Campanas DOMINGO - 10.30 horas: Otamendi vs Villanueva / En Lechuga - 13.00 horas: Lechuga vs Mega Juniors / En Lechuga - 15.30 horas: San Jacinto vs Las Palmas / En Lechuga #LigaCampanense Hoy comienza la 11° fecha del Torneo Oficial de Primera División. Esta jornada, que cierra la primera rueda, inicia con cinco partidos este sábado 20. pic.twitter.com/ft0Wwlhg39 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 20 de julio de 2019

Liga Campanense:

Con cinco partidos, hoy comienza la última fecha de la primera rueda del Torneo Oficial

