En esta jornada, el líder Juventud Unida se medirá ante Leones Azules. Y el escolta Otamendi, que juega ante Mega Juniors, estará a la expectativa pensando en llegar a los más alto.

Este sábado se disputará la 14ª fecha del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Será la tercera jornada de la segunda rueda y se desarrollará en cancha de Otamendi desde las 9.45 de la mañana.

En esta fecha, el líder Juventud Unida, que en su última presentación igualó 1-1 con Las Palmas "A", enfrentará a Leones Azules, que viene de caer 2-1 ante Las Palmas "B" en la jornada anterior.

A la expectativa estará Otamendi, que venció 3-0 a Atlético Las Praderas la fecha pasada y sabe que un traspié del vigente bicampeón le permitirá disponer de la chance para llegar a lo más alto de la tabla. El Gallito, como local, jugará en el último turno frente a Mega Juniors.

La programación completa de la jornada es la siguiente: Villanueva vs La Josefa (9.45), Las Palmas "A" vs Las Palmas "C" (11.00), Juventud Unida vs Leones Azules (12.15), Atlético Las Praderas vs Defensores de La Esperanza (13.30), Las Palmas "B" vs Deportivo San Felipe (14.45) y Mega Juniors vs Otamendi (16.00).