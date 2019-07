La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/jul/2019 Alejandro Calderón: "Es importante llevar la voz de los trabajadores al Concejo Deliberante"













Es trabajador de Scrap-Tenaris y tercer candidato a concejal por el Frente de Izquierda. "En los conflictos laborales en los que estuve nunca me sentí acompañado por el poder político", agregó. A minutos de ingresar a su turno de Scrap Tenaris, su trabajo desde hace diez años, Alejandro Calderón se toma un tiempo para dedicarse a su otra tarea en estos tiempos: la campaña camino a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto. Tiene 38 años, creció en el barrio 9 de Julio, comenzó a trabajar como ayudante de albañil junto a su padre, luego pasó por Sintermetal y Titania y actualmente, además de desempeñarse en Scrap Tenaris, es tercer candidato a concejal por el Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad (FIT-U). "Acepté porque creo que es importante llevar la voz de los trabajadores al Concejo Deliberante", cuenta Calderón, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). "Un conflicto en Sintermetal, donde se dieron 40 despidos, de los cuales 30 quedaron afuera de la empresa y la UOM peleó por 10, me generó mucha bronca y me fue acercando a las ideas de la Izquierda, porque me di cuenta que eran los únicos que estaban siempre con los trabajadores. Así llegué al PTS y empezó mi militancia", explica. Y su tarea como militante espera poder extenderla en el legislativo local: "Un concejal debería estar siempre junto a los trabajadores, defendiendo los puestos de trabajo. En una situación como la que estamos no ha salido una ordenanza que prohíba los despidos. Eso es lo que queremos hacer en el Concejo Deliberante. De hecho, en los conflictos laborales en los que estuve como trabajador nunca me sentí acompañado por el poder político", afirmó. Para Calderón, "la situación está muy difícil" y marca los estragos que han producido la inflación y los tarifazos en los salarios: "Lo que uno cobra alcanza solamente para pagar las cuentas, si tenés suerte. Al cuarto día de haber cobrado ya no tenés cómo seguir viviendo. Eso lo veo cotidianamente". Y asegura que la situación de los trabajadores va a empeorar si se sanciona una reforma laboral: "Una amiga de mi sobrina me contaba que en un local de comidas rápidas cobra 10 mil pesos mensuales y no sabe siquiera si tiene ART. Una situación que se potencia entre los jóvenes. Esto refleja lo que quieren hacer con la reforma laboral. Dicen que es fundamental, pero sabemos que eso implicará peores condiciones de trabajo todavía. Nos dicen que las leyes laborales deben ser más modernas, pero esa modernización no es más que llevarnos otra vez al siglo XIX y sacarnos todo tipo de derechos". Por ello, Calderón marca una diferencia entre el FIT-U y el resto de las opciones camino a las PASO del 11 de agosto: "Yo no me quiero resignar, no quiero que tengamos peores condiciones que las actuales, no quiero que no nos alcance la plata para llegar a fin de mes. Por eso es importante que la Izquierda tenga cada vez más representación para poder dar esta pelea. Nos plantean una polarización y nos dicen que el voto útil es votar "en contra de". Pero no es así. Nosotros queremos enviar un gran mensaje: si la Izquierda hace una gran elección, estaremos mostrando el rechazo a todos los que quieren la reforma laboral, la modificación del sistema jubilatorio y ese tipo de políticas. Somos los únicos capaces de enfrentar y frenar el ajuste que se viene".

