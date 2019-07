José Abel Perdomo

Como es ya habitual en las campañas electorales, se busca el voto de los ciudadanos sin importar la manera con que se logre en una suerte de mercantili-zación de la política y que sin ningún pudor se lo define como "marketing político", es decir "vender" a un candidato/a como si fuera un shampoo para el pelo, un televisor o un paquete de fideos. Esta forma de encarar la propaganda política socava los pilares de la democracia representativa establecida por nuestra constitución nacional. Se supone que cada candidato debería dar a conocer su propuesta de gobierno para que los argentinos, con la mayor libertad posible, elijan cuál es la que mayormente coincide con sus deseos y que va determinar su vida futura. Esta libertad presupone, entre otras cosas, que el elector conozca la totalidad de las propuestas ofrecidas y no solamente vaguedades y apelaciones a la bonanza que vendrán si elige a tal o cuál candidato. El gobierno trata por todos los medios de convencernos que estamos a las puertas del paraíso terrenal aunque los datos de la realidad nos demuestren que en lugar de avanzar estamos en permanente retroceso. Así conocimos que 60.000 inquilinos se mudaron de la Ciudad de Buenos Aires al conurbano porque no pudieron pagar el alquiler o que la actividad industrial disminuyó en mayo un 6,7% con un pico en las automotrices del 35,3%. En cualquier país del planeta nadie entendería que un gobierno festeje que la inflación del mes pasado fue del 2,7% y que ya alcance el 22,4% en lo que va del año que es casi el 23% que se había pronosticado por el elenco gubernamental para todo este año y que sirvió de base para elaborar el presupuesto vigente. Si lo medimos en términos interanuales alcanza al 55%. Este nivel de inflación es mucho más preocupante si tenemos en cuenta que se da en una economía en recesión con una desocupación en gran aumento y una enorme baja del poder adquisitivo de los salarios. Esto demuestra una vez más que la inflación no es como pregonan los neoliberales un problema fundamentalmente monetario. También nos enteramos que el propio FMI habla ahora de un crecimiento de 1,1 por ciento para 2020 en lugar del 2,5% que había pronosticado en su informe anterior. Para explicar esta modificación a la baja de las expectativas del Fondo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne especuló que podría deberse al temor que ese organismo multilateral de crédito pueda tener por la posibilidad de que Mauricio Macri no sea elegido para un nuevo período presidencial. Realmente el ministro ya cae en lo ridículo, máxime si tenemos en cuenta la catarata de dólares que están poniendo para disimular hasta después de las elecciones la catastrófica situación socio-económica. En este afán de maquillar la situación el gobierno implementó una ayuda a los deudores de créditos UVA cuyas cuotas son hoy prácticamente impagables porque como dijo el propio presidente "Se nos fue con la inflación". Esa promovida ayuda alcanza en promedio a 1.500 pesos, no por mes sino en total. Parece un chiste aunque resulta una feroz tomadura de pelo para los miles que tienen un gran temor a que les terminen quitando sus casas por falta de pago o que para poder pagar tengan que vivir en condiciones de mera supervivencia.

Opinión:

Marketing político

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: