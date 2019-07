La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/jul/2019 Camino al bienestar a través del Focusing

Por Alejandro Juroczko













Publicidad ¿Qué le dirías a alguien que la está pasando muy mal? ¿Cómo consolarlo? ¿Cómo llevarle una solución al problema que atraviesa? ¿Qué decirle que le cambie el estado de ánimo, que lo haga sentir mejor? Cuando me preguntan qué hacer en estos casos, en general respondo con la imagen de estar con alguien que acaba de perder a un ser querido. ¿Qué le decís a esa persona? ¿Es más lo que le decís? ¿O principalmente le haces compañía y estás atento a lo que necesite? Muchos de nosotros quizás hemos aprendido que cuando una persona se encuentra con un problema, tenemos que hacer algo para evitarle el sufrimiento (dolor, tristeza, miedo), a través de palabras, soluciones, etc. La filosofía del Focusing en su profundidad, nos muestra que somos infinitas partes vivas, que esas partes son registros vivenciales, conocimientos, experiencia, mandatos. Esas partes están vivas y operan en nosotros todo el tiempo, configurando nuestro comportamiento, estados de ánimo, puntos de vista. Desde el Focusing aprendemos que nuestro Ser registra cada cosa que nos sucede; que ese registro es accesible prestándole atención al cuerpo, aprendiendo a percibirlo y entrar en una forma de diálogo interno (técnica del Focusing). También aprendemos que ese "registro sentido" tiene tanta información valiosa para nuestro crecimiento, como también la necesidad primera de ser acompañado sin juicio ni prejuicios, sin soluciones, sin razonamiento, simplemente necesita que estemos ahí presentes, con esa parte viva que, como tal, necesita ser acompañada. Nadie gusta del dolor, o la tristeza, o el enojo, y lo primero que queremos es "solucionarlo" de algún modo, pero ese camino nos hace perder la oportunidad de crecer, a la vez de poder trabajar para que las cosas sean diferentes en el futuro. Quienes tienen automóvil saben que cuando se enciende la luz de alerta del aceite, es necesario agregarle o el motor se va a dañar. ¿Le agregás aceite, o tapás la lucecita de alarma? Es decir ¿ves que hacer con ello, o te anestesiás? El Focusing es una herramienta fundamental para cualquier persona, como también para profesionales, padres, maestros, directores, etc. Ayuda a que tomes decisiones, a trabajar con tus emociones, hallar alivio, creatividad, estrés, y mil cosas más. ¿Sabes por qué? + Porque aprendes a relacionarte con tu cuerpo, para acceder a un lugar profundo. + Porque aprendés que cada cosa que te sucede es una parte tuya que te necesita, y cuando aprendés a hacerle mínimamente compañía, el bienestar empieza a llegar. Alejandro Juroczko / Focusing trainer certificado / Sesiones individuales y grupales

Camino al bienestar a través del Focusing

Por Alejandro Juroczko

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: