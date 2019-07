La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/jul/2019 Efemérides del día de la fecha: 20 de Julio







DÍA DEL AMIGO La idea de celebrar este día la tuvo Enrique Ernesto Febbraro, músico, odontólogo y profesor de filosofía, cuando trabajaba como locutor en Radio Argentina: "el Gobierno nos daba una lista con las celebraciones que había que evocar todos los días. Era una cantidad enorme de fechas patrióticas, militares, políticas, pero no había ninguna virtud que se festejara". Originalmente tenía planeado que se festejara el 21 de julio pero como ocurrió la llegada del hombre a la Luna y sentía empatía con Edwin Aldrin, uno de los astronautas de la misión, por ser masón igual que él, cambió la fecha. Ese 20 de julio del año 1969, envió un total de 1000 cartas al resto del mundo diciendo: "Viví el alunizaje del módulo como un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo y al mismo tiempo me dije que un pueblo de amigos sería una nación imbatible. ¡Ya está, el 20 de julio es el día elegido!" La respuesta ante tal propuesta fueron 700 cartas adhiriéndose a la iniciativa que luego sería patentada y celebrada, además de en nuestro país, en Uruguay, Chile, Brasil y España. Febbraro definió a la amistad como "la virtud más sobresaliente porque es desinteresada de todas maneras". FALLECE JUAN CARLOS ALTAVISTA Juan Carlos Altavista nació el 4 de enero de 1929 en Buenos Aires. Proveniente de una familia humilde, siempre se destacó por ser un niño simpático y gracioso, cualidades que llamaron la atención del cuidador de la plaza donde jugaba que no dudó en acercarse a su madre, Angela, y sugerirle que lo llevara a probarse al Teatro Lavardén. Así, a los 8 años comienza a estudiar en el Teatro Lavardén, donde por sus muecas y gracias logra integrar el elenco infantil del teatro. A los 10 años, actúa en su primera película "Melodías de América" interpretando a un niño cadete llamado Polito. Un año después, interpreta el papel de un vagabundo analfabeto llamado Mingo en una obra de teatro. Retorna al cine actuando en "Juvenilia" (1943), "Cuando en el cielo pasen lista" (1945); uno de sus años más activos en la gran pantalla fue el año 1947 apareciendo en "Corazón", "Los hijos del otro", "Madame Bovary" y "Vacaciones". A los 19 años tiene su propio espacio en Radio Mitre, medio en el cual produce sus programas de radioteatro. Con el propósito de llegar a Europa parte hacia Perú, país en el que permanece por un período de tiempo hasta que se entera del fallecimiento de su padre; de vuelta en el país, Juan Carlos Chiappe, director radioteatral, lo contrata inmediatamente para interpretar un personaje cómico, es así como nace Minguito Tinguitella. Personaje caracterizado por ser descendiente de italianos, peronista, hincha de Boca Juniors, cartonero y periodista de barrio que trascendería en el tiempo con sus frases: "Sí, señó", "Hay que levantarle un monolito", "¡Qué hace tri tri!", "¡Sé ´gual!" y "¡Gomía!" Su trabajo en la televisión comienza en el año 1964 en "El Club de Anteojito y Antifás", a partir de allí sería imparable, participando en los programas "Quinto año nacional" (1965), "Carola y Carolina" (1966), "Operación Ja-Ja" (1967) y "Polémica en el bar" (1972). Este último, un éxito excepcional que, con Jorge Porcel, Javier Portales, Adolfo García Grau, Fidel Pintos y Juan Carlos Altavista, harían reír a todo el país. A su vez, en este programa Altavista le cambia la vestimenta a Minguito para homenajear a su padre: "me puse ropas de él. Su sombrero, el saco, la camisa, el echarpe, un cinto grueso de cuero. Y le agregué zapatillas de paño y el palillo en la boca". En 1987, sale al aire "SuperMingo", un programa que triunfó en la audiencia desde el primer momento, el mismo estaba compuesto por los sketches "La escuela del Nalca", "La novia de Minguito" y "El robós Magnolia" en el que actúa junto a su hija Ana Clara. Fallece a los 60 años, en el año 1989, en Buenos Aires.+ LLEGADA DEL HOMBRE A LA LUNA Un día como hoy en el año 1969, el astronauta Neil Armstrong se convertía en el primer hombre en poner un pie en la Luna. En el marco de la Guerra Fría (enfrentamiento entre las dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética en el plano económico, militar, científico y deportivo) los soviéticos superaban a los norteamericanos en la carrera espacial por haber puesto en órbita a la perra Laika y el astronauta Yuri Gagarin, en este contexto, en el año 1962, John F. Kennedy aseguró que antes de que terminara la década se enviaría al ser humano a la Luna. Después de años de investigaciones y la inversión de una suma cuantiosa de dinero, Saturn V partió de Cabo Cañaveral, Florida, el 16 de julio de 1969 con los astronautas Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin a bordo del cohete. La misión Apolo 11 no tuvo inconvenientes hasta que llegó el momento de alunizar y el ordenador del módulo se sobrecargó e hizo saltar la alarma, los desesperados astronautas le preguntaron a Houston si debían abortar la misión, luego de un eterno y agónico minuto, la respuesta fue ignorar la alarma y proceder; en la Nasa todos se paralizaron hasta que Armstrong dijo: "Houston, aquí Base Tranquilidad, el Águila ha aterrizado". El primero en salir del Saturn V fue Armstrong luego le siguió Aldrin, en las 21 horas y 36 minutos que permanecieron allí dejaron unos dispositivos para los programas científicos Sísmica Pasiva y Sísmica Lunar de Perfiles, recogieron rocas lunares y plantaron la bandera de Estados Unidos. Edwin Aldrin definió la misión Apolo 11 como "un símbolo de la insaciable curiosidad del hombre para explorar lo desconocido".

