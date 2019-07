La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/jul/2019 La cocina de la abuela Berta:

Salsa para vivir, salsa para ser feliz…

Por Berta Chudnobsky













Berta Chudnobsky

Hoy 20 de julio festejamos el Día del Amigo. Siempre tenemos amigos los de antes, los que decimos los mejores, los que compartimos penas y alegrías, los que ya no están pero están siempre en algo presentes. Los que al decir hola, uno sabe que algo pasa… ¿Se entiende? Qué lindo poder sentarse a charlar con ellos y cargar las pilas. Aquí van dos ideas para la juntada… ¡Y a brindar! SALSA TAPENADE Ingredientes: - 1 taza de aceitunas negras - 1 taza de aceitunas verde - 1 cucharada de alcaparras - Tres filetes de anchoas en aceite (de acuerdo al gusto) - Aceite de oliva (si fuera necesario) - Jugo de limón - Pimienta recién molida - 3 dientes de Ajo Preparación: Retirar el carozo a las aceitunas y colocarlas en el vaso de una licuadora o procesador. Agregar también la cucharada de alcaparras, los filetes de anchoas y el jugo de limón. Si fuera necesario, un poco de aceite de oliva. Procesar la mezcla, a la cual no hace falta añadir sal (las aceitunas y las anchoas ya tienen suficiente; cuidado los hipertensos con esta receta). Cuando quede formada una pasta homogénea, colocar en algún recipiente y llevar a la mesa. con tostadas o pancitos saborizados. SALSA CHINA Ingredientes: - 15 grs. de azúcar - 2 cucharadas de vinagre - 1 cucharada de tomate concentrado - 1 cucharada de salsa de soja - 3 cucharadas de jugo de naranja - 1 cucharada de maicena - 4 cucharadas de agua fría Preparación: Mezclar en un bol el azúcar, el vinagre, el tomate, la salsa de soya, y el jugo de naranja. En una taza el agua con la maicena, cuidando que no queden grumos. Unir bien los dos los preparados y colocar a fuego suave mezclando hasta que de un hervor. Servir caliente con alguna buena pasta seca o fresca. El postre que lo piensen los invitados. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com



