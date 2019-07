El encuentro se desarrollará por la mañana en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. En la continuidad de la pretemporada camino al campeonato de la Primera B Nacional que comenzará el 17 de agosto, Villa Dálmine disputará hoy su tercer amistoso de esta preparación. Será frente a Argentinos Juniors desde las 10 de la mañana en el estadio Diego Armando Maradona del barrio de La Paternal. De esta manera, el plantel Violeta culminará una semana en la que trabajó en doble turno desde el lunes, cuando quedó concentrado en el predio La Finca de Los Cardales para desarrollar la semana más intensa de la pretemporada. Sin embargo, ese trabajo todavía no ha terminado: después del amistoso de hoy, Lucas Bovaglio liberará a los jugadores hasta el lunes, cuando se reencontrarán en Los Cardales para otras tres jornadas de doble turno y concentración grupal. Hasta el momento, el equipo de nuestra ciudad disputó dos encuentros amistosos: el primero fue frente a Vélez Sarsfield como visitante (en la Villa Olímpica de "El Fortín") y el segundo fue el pasado sábado como local ante Deportivo Morón (jugado en el estadio de Mitre y Puccini). En este ensayo frente al Bicho, el entrenador dispondrá como novedad de Denis Brizuela, el mediocampista zurdo que llegó desde la Reserva de Banfield (quedó libre) y que tiene también pasado en Deportivo Merlo, donde debutó con 19 años. Por su parte, Argentinos Juniors viene de sufrir un duro golpe el jueves por la noche, cuando fue eliminado por Colón de la Copa Sudamericana en definición por penales. Por ello, su DT Diego Dabove aprovechará este amistoso para darle minutos a aquellos futbolistas que no participaron de ese encuentro.



#VillaDálmine Ya juega su tercer amistoso de pretemporada frente a Argentinos Juniors en La Paternal. De entrada, Bovaglio paró a: Ojeda; Sansotre, Maciel, Martínez, Banegas; Del Priore, Ballini, Brizuela; Brener, Sánchez y Gallardo. pic.twitter.com/2agUaXHYgP — Pablo Scoccia (@chuecosco) 20 de julio de 2019 ADELANTO #VillaDálmine Doble victoria en el amistoso vs Argentinos Juniors. En el primer partido se impuso 1-0 con gol de Ballini. Y en el segundo, 2-1 con tantos de Orosco y Veliez. pic.twitter.com/Qj305g7T8d — Pablo Scoccia (@chuecosco) 20 de julio de 2019

Primera B Nacional:

Villa Dálmine visita a Argentinos Juniors en su tercer amistoso de pretemporada

