En un amistoso disputado en la Villa Olímpica de Vélez Sarsfield, el Auriazul cayó 1-0 en el partido entre titulares y 2-1 en el encuentro entre suplentes. El plantel de Puerto Nuevo disputó ayer su tercer amistoso de pretemporada: después de los ensayos frente a Quilmes y Deportivo Armenio, este viernes se midió frente a Luján en una jornada que se desarrolló en una de las canchas de césped sintético de la Villa Olímpica de Vélez Sarsfield (ubicada en Ituzaingó). Allí se disputaron dos encuentros de 60 minutos. En el primero, que jugaron los conjuntos titulares, el Auriazul cayó 1-0; mientras que en el segundo perdió 2-1 (gol de Agustín Monteleone). La primera formación que dispusieron los entrenadores Carlos "Jetín" Pereyra y Norberto Silvero para Puerto Nuevo presentó en el arco a Ignacio Díaz Peyrous, de último paso por Muñiz y quien llegó al plantel Portuario ante la imposibilidad de que Rodrigo Ponce De León siga jugando en la Primera D, dado la nueva normativa que prohíbe la participación en la divisional de cualquier jugador que alguna vez haya firmado un contrato profesional (ver "El reglamento es oficial"). La alineación se completó con Lautaro Cuenos, Julián Sprovieri, Nahuel Jérez (marcador central izquierdo, ex Central Ballester) y Ángel Ramón; Rodrigo Herrera (ex San Martín de Burzaco); Enzo Moreno, Nazareno Gómez, Nicolás Colombano, Mariano Filosi (ex Yupanqui); y Rodrigo Fleitas (ex Temperley). Luego ingresaron Eliseo Aguirre (por Herrera) y Selem Lojda (por Moreno). En el segundo encuentro, Puerto Nuevo presentó a Esteban Montesano; Nicolás Rodríguez, Matías Cerisola, Alejandro González, Nahuel Orlando (a prueba); Eliseo Aguirre (Iván Torres); Nicolás López, Braian Menéndez (a prueba), Facundo Ferulano, Esteban Huarte; y Agustín Monteleone. Quien no participó del amistoso fue el centrodelantero Brian Fassone (ex Central Ballester), quien estaría cerca de arreglar su incorporación al equipo de nuestra ciudad. Otro que podría sumarse al plantel de Pereyra y Silvero es el sampedrino Lautaro Velasco, de último paso por Mitre de San Pedro. La temporada 2019/20 de la Primera D está pautada para comenzar el 7 de septiembre y se dividirá en dos partes: el primer semestre se jugará el Torneo Apertura y en el segundo, el Torneo Clausura. Y, aunque todavía faltan más de 40 días para el inicio, para ello está trabajando este Puerto Nuevo que, de a poco, empieza a tomar forma tras el gran éxodo de jugadores que sufrió respecto a la pasada campaña.

EL AMISTOSO SE REALIZÓ EN LA VILLA OLÍMPICA DE VÉLEZ SARSFIELD. EL REGLAMENTO ES OFICIAL Ayer, en el Boletín Especial Nº 5665, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en su sitio web el Reglamento para el Campeonato de Primera División "D" 2019/20. Y en el apartado 10 (Jugadores), inciso 2, explica: "Del campeonato no podrán intervenir jugadores profesionales, sin excepción alguna. Se entenderá por jugador aficionado aquel que nunca haya formalizado un contrato profesional en el país o en el extranjero. La Gerencia de Registro de Inscripciones y Transferencias constatará esta condición al momento de la Inscripción, y rechazará en ese acto, el registro de todo jugador que se encuentre comprendido en una situación de profesional". De esta manera, la AFA oficializó esta normativa que dejaría a más de 50 jugadores sin poder seguir participando de la Primera D. Entre ellos, el arquero Rodrigo Ponce De León y el mediocampista Oscar Peñalba, quienes integran el plantel de Puerto Nuevo y ayer acompañaron al equipo, aunque no participaron del amistoso frente a Luján. Ellos dos y muchos otros futbolistas afectados por esta decisión de la divisional ya han mantenido reuniones con Futbolistas Agremiados y evalúan la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante la Justicia para poder seguir jugando en esta categoría. #PuertoNuevo En su tercer amistoso de pretemporada, se midió este viernes con Luján en la Villa Olímpica de Vélez Sarsfield. Disputó dos partidos de 60 minutos: en el primero cayó 1-0, mientras que en el segundo perdió 2-1 (gol de Agustín Monteleone ).

