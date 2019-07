El joven remero del Campana Boat Club fue confirmado por el Cuerpo Técnico del Equipo Argentino. Correrá la prueba de ochos y lo hará junto a otro campanense: Rodrigo Murillo. Todo apuntaba a que iba a suceder, pero la confirmación oficial se hacía esperar. Finalmente, este martes llegó a la secretaría del Campana Boat Club el email que todos esperaban: el de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (A.A.R.A.), con una nota de su Comisión Técnica informando la nómina completa de convocados para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entre esos nombres está el de Joel Romero, la aparición más fuerte del remo campanense desde Nicolás Sánchez y que con apenas 21 años podrá anotar una regata panamericana en su currículum deportivo. Romero ha sido sometido a un sinfín de evaluaciones, tests y entrenamientos de alta intensidad con la Selección Argentina de remo, y con altos y bajos fue superando todas y cada una de las instancias. La última fue una evaluación-filtro de remoergómetro, un test de distancia standard de 2.000 metros en la que todo aspirante a integrar el equipo debía hacer 6 minutos y 9 segundos como límite máximo. El remero de la entidad celeste hizo la mejor performance de su carrera y logró un espectacular 6m07s. Luego de eso, solo había que esperar la oficialización de la convocatoria, que él ya sabía que sucedería, pero que hasta que no estuviera plasmada en la hoja membretada de la A.A.R.A. no celebraría. Romero correrá la prueba más importante y espectacular del remo en Lima 2019: la de ochos. Lo hará junto a Agustín Díaz (Club de Regatas La Plata), Axel Haack (Tigre Boat Club), Iván Carino (Club San Fernando), Francisco Esteras (Club de Remo Teutonia), Agustín Scenna (Club de Actividades Acuáticas Atlantis), Ariel Suárez (Club de Remo Teutonia), el timonel Joel Infante (Club Mendoza de Regatas) y otro campanense: Rodrigo Hernán Murillo (representante del Club San Fernando). De la tripulación del M8+ nacional, Romero y Scenna son los únicos Sub 23, mientras que Haack, Suárez y Murillo son los únicos tres que han ganado medallas panamericanas doradas. Esta será sin dudas la regata más importante de la carrera deportiva internacional de Romero, que si bien tiene pasado de Selección Nacional (ha participado en Sudamericano, Mundial Junior y Royal Canadian Henley Regatta), no tiene aún en la categoría absoluta. La competencia se llevará a cabo del 6 al 10 de agosto. La sede de competencias estará en el predio de "Albufera de Medio Mundo", ciudad de Huacho, en el departamento de Lima. Además de la relevancia en el ámbito estrictamente deportivo, la convocatoria de Romero a esta regata panamericana es de gran valor porque, de conseguir una medalla (Argentina, en la prueba de M8+, siempre es candidata) puede otorgarle becas de largo plazo del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y de la Agencia Nacional de Deporte (AGN). La lista completa de atletas convocados por el head coach Martin Cambareri para los Panamericanos de Lima 2019 está integrada por Brian Rosso, Rodrigo Murillo, Ariel Suárez, Agustín Díaz, Axel Haack, Iván Carino, Francisco Esteras, Carlo Lauro, Alejandro Colomino, Facundo Forneris, Ignacio Pezzente, Tomás Herrera, Peter Dickson, Joel Romero, Agustín Scenna, Joel Infante, Milagros Porta, Oriana Ruiz, Martina Melgar, Evelyn Silvestro, Milka Kraljev y Sonia Baluzzo.



JOEL ROMERO JUNTO A SU ENTRENADOR EN EL CBC, GUSTAVO HEREÑÚ.

