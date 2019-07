En la última fecha cayeron 39-28 frente a CEDEM Caseros, que finalizó como escolta del campeón, Colegio Guadalupe "B". Por su parte, las Damas concluyeron en el puesto 13 y con derrota ante Municipalidad de Ensenada. El pasado domingo se disputó la 13ª y última fecha del Torneo Apertura de Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Y en dicha jornada, la Primera Caballeros del Campana Boat Club cayó 39-28 como visitante frente a CEDEM Caseros. Con ese resultado, los Celestes no pudieron aprovechar la oportunidad para ser segundos y terminaron en el cuarto puesto del certamen con 29 puntos, mientras que CEDEM Caseros se quedó con la segunda posición con 32 unidades, a tres del campeón, Colegio Guadalupe "B", que sumó 35. En la última jornada, el vencedor de este Apertura superó 27-22 a Sociedad Alemana de Polvorines "C". Los demás resultados de la fecha fueron: Defensores de Glew 24-34 Municipalidad de Almirante Brown, Municipalidad de Vicente López "C" 17-20 Colegio José Hernández, UNLu "C" 23-22 Comunicaciones "B", All Boys 20-30 Juventud Unida y Deportivo Morón 27-30 Auxiliar Merlo "B". Así, las posiciones finales fueron: 1) Colegio Guadalupe "B", 35 puntos; 2) CEDEM Caseros, 32 puntos; 3) Comunicaciones "B", 30 puntos; 4) Campana Boat Club, 29 puntos; 5) Colegio José Hernández, 28 puntos; 6) Juventud Unida "B" y UNLu "C", 26 puntos; 8) All Boys, Deportivo Morón, Auxiliar Merlo "B" y SAG Polvorines "C", 25 puntos; 12) Municipalidad de Vicente López "C", 22 puntos; 13) Municipalidad de Almirante Brown, 19 puntos; 14) Defensores de Glew, 16 puntos. Con este cuarto puesto, los Mayores del CBC quedan en una posición expectante de cara al Torneo Clausura, dado los cuatro mejores equipos en la sumatoria de puntos entre ambos campeonatos lograrán el ascenso a la Cuarta División.

LOS MAYORES DEL CBC BUSCARÁN EL ASCENSO EN EL TORNEO CLAUSURA, DURANTE LA SEGUNDA MITAD DE LA TEMPORADA. LAS DAMAS Las Mayores del Campana Boat Club tuvieron un difícil Torneo Apertura en la Cuarta División de la FEMEBAL: con la derrota 21-16 ante Municipalidad de Ensenada como visitante de la última fecha, cerraron su campaña con un triunfo y doce caídas en trece presentaciones. De esta manera cosecharon 15 unidades y finalizaron en la 13ª y anteúltima colocación del campeonato que ganó Racing Club con 36 puntos (11-1-1). Por ello, las Celestes afrontarán ahora el Torneo Clausura con la necesidad de sumar puntos importantes para tratar de escaparle a los puestos de descenso. #Handball La Primera Caballeros del Campana Boat Club finalizó en el 4° puesto del Torneo Apertura de Quinta División de la FEMEBAL. El campeón fue Colegio Guadalupe "B". En la segunda mitad de la temporada se disputará el Clausura y se definirán los ascensos a Cuarta. pic.twitter.com/rNH85cQZRd — Pablo Scoccia (@chuecosco) 20 de julio de 2019

Handball:

Los Mayores del Campana Boat Club terminaron cuartos en el Apertura de Quinta División

