El equipo femenino ya adelantó su duelo de la 13ª fecha. Y el masculino tendrá un duro compromiso ante uno de los candidatos de la Primera B2 del Torneo Metropolitano. El fin de semana de Hóckey sobre Césped en el Campana Boat Club será a medias: es que los equipos femeninos no tendrán acción, mientras que los masculinos recibirán mañana al Club San Fernando "B". La Primera Damas ya adelantó su partido de la 13ª fecha de la Zona 7 de la Primera E el pasado 6 de julio, cuando venció 3-0 a Hurling "C". Con esa victoria, las dirigidas por Gabriel Sáenez igualaron la línea de Huracán y, por ello, hoy estarán particularmente pendientes del resultado del duelo que protagonizarán las de Parque Patricios frente a Luján R.C. "B". Es que Huracán y el CBC tienen 29 puntos, mientras que Luján está apenas un escalón debajo con 28. Más atrás se ubica Santa Bárbara "E" con 26 puntos. Por esta segunda jornada de la segunda rueda también ya jugaron Belgrano Day School 2-2 Quilmes "E", por lo que hoy solamente se disputarán cuatro encuentros: Vicentinos ´´B´´ vs. Los Pinos; C.A.S.A. de Padua vs. Santa Bárbara ´´E´´; Manuel Belgrano ´´B´´ vs. Comunicaciones y el mencionado Huracán vs. Luján R.C. "B". Quienes sí tendrán acción y ante un rival muy poderoso serán los varones del CBC. El equipo de Martín Vila jugará mañana domingo en la cancha "Héctor Tallón" frente a San Fernando "B", que actualmente está en la 3ª posición de la Primera B2 con 25 puntos, a tres unidades del líder Santa Bárbara ´´B´´, con un record de ocho victorias, un empate y dos derrotas. El Boat Club, por su parte, continúa en soledad en el fondo de la tabla, con tan sólo un punto, sin goles a favor y con 66 en contra de su propia valla. El resto de la fecha masculina de la B-2 la completarán Escuela de Fútbol Infantil de Lobos vs. Luján Rugby Club, Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora vs. Racing Club de Avellanda, Buenos Aires Christian School vs. Ducilo ´´B´´, MDQ ´06 vs. S.I.T.A.S.

LOS VARONES DEL CBC TODAVÍA NO HAN PODIDO CONVERTIR EN EL CAMPEONATO DE LA PRIMERA B2.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del CBC quedan libres; los varones reciben mañana a San Fernando "B"

