La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/jul/2019 El 60% de los argentinos hizo al menos un amigo en el trabajo







Este 20 de julio es el Día del Amigo en la Argentina y en Bumeran decidieron hacer una encuesta para conocer más acerca de las amistades en el ámbito laboral. La mayor parte de las personas que la respondieron entablaron relaciones de amistad con sus compañeros de trabajo. En general, los participantes de la encuesta trabajan dentro de un grupo: el 36,2% con un equipo de entre 2 y 10 personas, el 26,1% con más de 50 personas y el 25,7% entre 10 y 20 personas. Sólo el 12% trabaja de forma individual. Un dato importante: el 65,7% opinó que tener un amigo con quien compartir su ámbito laboral lo motivaría y sería lo mejor que podría pasarle. A su vez, el 77,9% consideró que la amistad beneficia al trabajo en equipo y a la empresa. Por el contrario, una minoría de 34,3% afirmó que no lo motivaría trabajar con amigos y que las amistades deberían conservarse fuera del ámbito laboral. Al momento de calificar la relación con sus compañeros de trabajo, el 45,8% de aquellos que respondieron manifestó que el ambiente es divertido y descontracturado, el 42,1% dijo tener un trato cordial, el 6,6% estimó que la comunicación es estructurada y el 5,6% dijo no tener relación con su grupo de trabajo y que cada uno se limita a realizar sus tareas. De aquellos que mantienen una relación amistosa, el 56,7% afirmó que realiza actividades con sus compañeros de trabajo fuera del ámbito laboral. El 41,7% respondió que se reúne de vez en cuando, el 24,3% una vez al mes, el 25,6% una vez por semana y el 8,5% más de dos veces por semana. Las largas jornadas pueden estimular la generación de amistades íntimas dentro del espacio de trabajo. Sobre esta temática, el 60% respondió que como mínimo un compañero del trabajo se convirtió en parte de su círculo íntimo de amigos. Sin embargo, el 40% aseguró tener su grupo de amigos conformado por personas pertenecientes a otros ámbitos. En relación a los que afirman tener amigos en su trabajo, la mayoría opinó que puede separar la amistad de los temas que competen a su relación laboral. El 57,6% dijo que deja las diferencias laborales con los amigos en la oficina, el 22,7% nunca trabajó con un amigo, el 16,9% consideró difícil poder separar la vida laboral de la amistad y el 2,8% declaró haber perdido grandes amistades por no poder separar ambos ámbitos. A la hora de hablar sobre las principales causas que podrían provocar una ruptura en la amistad dentro del trabajo, el 51,1% manifestó que una de ellas puede ser no lograr separar lo personal de lo estrictamente laboral, el 20,9% afirmó que puede deberse a no poder establecer los límites suficientes, el 17,2% cree que puede ser a causa de la competencia laboral y el 10,7% aseguró que la ruptura podría provocarse por celos profesionales. Asimismo, el 76,7% confirmó que la relación de amistad no cambiaría si uno de los dos pasara a ser el jefe del otro. Fuente: www.bumeran.com.ar



