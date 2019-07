El piloto campanense largará hoy la final desde el quinto puesto, sin lastre. "Esperamos hacer una buena carrera para sumar puntos y seguir avanzando en el campeonato", contó. La pole position se la quedó Matías Rossi. La carrera se pondrá en marcha a las 12.00, con televisación de Canal 13 y TyC Sports. La sexta fecha de la temporada del Súper TC2000 se está desarrollando en el autódromo "Martín Miguel de Güemes", en Salta, a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Y allí, el campanense Matías Milla está repitiendo una performance que lo mantiene como protagonista de la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional, yendo de menos a más. El piloto de nuestra ciudad había quedado en el 14º puesto en el entrenamiento del viernes, pero ayer mejoró considerablemente ese lugar junto a su Renault Fluence. Fue 6º en la primera tanda de ayer y luego avanzó a la 4ª posición en la segunda. Así llegó de muy buena manera a la clasificación, cuando marcó el quinto tiempo (1:18.923), a 293 milésimas del líder Julián Santero (Toyota Corolla). De esa forma avanzó a la súper clasificación, momento en el que logró mejorar su registro (1:18.716), aunque no pudo avanzar lugares de cara a la grilla de la final de mañana, porque su compañero Facundo Ardusso tuvo un mejor rendimiento del Renault Fluence #1 y recuperó más de medio segundo. Sin embargo, el vigente bicampeón no pudo quedarse con la pole position por Matías Rossi (Toyota Corolla) concretó una vuelta espectacular, paró el cronómetro en 1:18.339 y se aseguró largar mañana por delante de todos y se llevó los tres puntos del sábado para su cuenta personal. La mala noticia para "el Misil" es que deberá agregarle a su Toyota los 70 kilogramos que debe cargar quien gana la clasificación. Quienes también sumarán lastre para hoy serán: Facundo Ardusso (fue 2º y agrega 60 kg), Julián Santero (3º, suma 55 kg) y Bernardo Llaver (4º, deberá cargarle 50 kg a su Chevrolet Cruze). En tanto, Milla no deberá sumarle kilogramos a su Renault y por detrás, en la grilla de partida, tendrá a dos compañeros de equipo: el líder del campeonato, Leonel Pernía, largará desde el 6º lugar, mientras que Facundo Conta lo hará desde el 7º. Estos resultados que dejó el sábado vuelven a mostrar que tanto Reanult como Toyota son actualmente los mejores equipos del Súper TC2000. Y en esta oportunidad, sin Agustín Canapino (está compitiendo en el Stock Car de Brasil este fin de semana), deberán lidiar con el "intruso" Bernardo Llaver, la segunda espada del equipo Chevrolet. En este contexto, el balance de Matías Milla fue muy positivo: "El sábado fue muy bueno. Trabajamos cuidadosamente con mi ingeniero y me encontré con un auto excelente, con buen grip para transitar lo sinuoso de este circuito, trabado y muy exigente. Estoy conforme, otra vez yendo de menos a más y peleando entre los de adelante por cosas importantes. Esperamos hacer una buena carrera para sumar puntos y seguir avanzando en el campeonato". Actualmente, el campanense se encuentra en el 5º puesto con 36 puntos, por detrás de Pernía (88), Ardusso (72), Rossi (67) y Santero (50). Hoy buscará su tercer podio de la temporada para tratar de seguir creciendo en esa tabla y acercarse a los primeros lugares que hoy ocupan cuatro de los mejores pilotos de la actualidad del automovilismo nacional. La final de esta sexta fecha se pondrá en marcha a las 12.00, está pautada a 30 vueltas o un máximo de 50 minutos y será televisada por Canal 13 y TyC Sports.

EL RENAULT FLUENCE DE MILLA, AYER EN EL AUTÓDROMO “MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES" DE SALTA.

#Automovilismo El campanense Matías Milla largará este domingo desde el 5° puesto en sexta final de la temporada del Súper TC2000 en el autódromo Martín Miguel de Güemes, en Salta. La carrera comenzará a las 12.00, con transmisión de Canal 13 y TyC Sports. pic.twitter.com/4Fso8MUpQf — Pablo Scoccia (@chuecosco) 21 de julio de 2019

Automovilismo:

Súper TC2000; Matías Milla volvió a quedar entre los mejores del sábado

