El Violeta se impuso en los dos partidos que se disputaron ayer en La Paternal: 1-0 en el primero con gol de Matías Ballini y 2-1 en el segundo, con tantos de Brian Orosco y Álvaro Veliez. La mala: Sánchez y Banegas se retiraron con molestias físicas. En su tercer amistoso de la actual pretemporada, Villa Dálmine se trajo ayer un balance positivo del estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, donde se midió con Argentinos Juniors. Es que ganó 1-0 el encuentro entre titulares con gol de Matías Ballini y luego se impuso 2-1 en el segundo partido con tantos de Brian Orosco y Álvaro Veliez. De esta manera, los dirigidos por Lucas Bovaglio continúan invictos en los ensayos de preparación, dado que habían cosechado dos empates frente a Vélez Sarsfield y otros dos ante Deportivo Morón. En esta ocasión, el entrenador volvió a realizar variantes en la formación titular. Como ante Vélez, Juan Marcelo Ojeada ocupó nuevamente la valla; Alejandro Maciel fue el primer marcador central; y Fabricio Brener retornó sobre la derecha. Sin embargo, la modificación más significativa fue el ingreso de Denis Brizuela, recientemente arribado al plantel Violeta tras quedar libre en Banfield. Así, Bovaglio apostó a dos jugadores de muy buenas características técnicas para rodear a Matías Ballini, dado que tanto Nicolás Del Priore como Brizuela son futbolistas de muy bien pie. Igualmente, el encargado de marcar diferencias en el resultado fue el capitán Violeta, quien con un remate desde el borde del área venció a Federico Lanzillotta y estableció el 1-0 a los 10 minutos del segundo tiempo (se jugaron dos de 35 minutos). Por su parte, en Argentinos Juniors no estuvieron aquellos jugadores que fueron titulares en el duelo del jueves por los 16vos de Final de Copa Sudamericana frente a Colón de Santa Fe (el Bicho quedó eliminado en los penales). La mala noticia para el equipo de nuestra ciudad en este primer partido fueron las salidas por sendos golpes de Catriel Sánchez (fue reemplazado por Marcos Arturia) y Nahuel Banegas (debió ingresar Cristian González, porque Juan Ignacio Alvacete se está recuperando de un fuerte traumatismo). En el segundo encuentro amistoso reapareció Federico Recalde (ausente contra Deportivo Morón) y por las bajas en defensa, Bovaglio volvió a echar mano de los juveniles Francisco Lavielle (segundo marcador central) y Nicolás Rapuzzi (lateral izquierdo). En este bloque, el Violeta se adelantó en el inicio del segundo tiempo con un gran disparo de Brian Orosco (quien fue confirmado como refuerzo en la semana) y luego que Enrique Borja nivelara las acciones para el Bicho de penal, apareció el mendocino Álvaro Veliez para anotar el definitivo 2-1. Quienes no participaron de la jornada fueron Juan Pablo Lungarzo (tercer arquero) y Juan Ignacio Alvacete y Lucas Cuevas, que se recuperan de sus respectivas lesiones. Con este ensayo, Villa Dálmine cerró la semana más intensa de pretemporada, que comenzó el lunes con trabajos en doble turno y concentración en el predio La Finca de Los Cardales. Tras el partido con Argentinos, los jugadores quedaron liberados y se reencontrarán mañana lunes, nuevamente en La Finca, donde llevarán adelante otros tres días de concentración y doble turno. Luego, el próximo sábado, será el turno del cuarto amistoso de esta pretemporada: frente a Tigre en Campana (todavía no está confirmado si será en el estadio de Mitre y Puccini o en Los Cardales). PRIMER PARTIDO ARGENTINOS (0): Federico Lanzillotta; Lucio Carbone, Maximiliano Centurión, Andrea Falabella, Elías Gómez; Fausto Montero, Francis MacAllister, Damián Batallini (ST 16m Matko Miljevic); Nicolás Silva, Lucas Ambrogio, Diego Sosa. DT: Diego Dabove. VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas (ST 20m Cristian González); Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Denis Brizuela; Fabricio Brener, Catriel Sánchez (PT 30m Marcos Arturia) y David Gallardo. DT: Lucas Bovaglio. GOL: ST 10m Matías Ballini (VD). ESTADIO: Diego Armando Maradona. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 35 minutos. SEGUNDO PARTIDO ARGENTINOS (1): Leandro Finochietto; Juan Manuel Cabrera, Pablo Minissale, Dardo Torres, Alexis Palomeque (Enrique Borja); Gabriel Florentín, Ezequiel Bartolomeo, Iván Colman; Francisco Ilarregui, Gastón Verón y Leandro Paiva. DT: Diego Dabove. VILLA DÁLMINE (2): Juan Ignacio Dobboletta; Santiago Moyano, Cristian González, Francisco Lavielle, Nicolás Rapuzzi; Cristian Carrizo, Federico Recalde (Talo Colletta), Brian Orosco; Álvaro Veliez, Matías Ramírez (Francisco Nouet) y Marcos Arturia (Gastón Martiré). DT: Lucas Bovaglio. GOLES: ST 1m Brian Orosco (VD), 6m Enrique Borja, de penal (A) y 26m Álvaro Veliez (VD). ESTADIO: Diego Armando Maradona. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 35 minutos.

DAVID GALLARDO INTEGRÓ NUEVAMENTE LA FORMACIÓN TITULAR VIOLETA.





DENIS BRIZUELA LLEGÓ DE BANFIELD Y AYER DISPUTO SU PRIMER AMISTOSO. #VillaDálmine Ya juega su tercer amistoso de pretemporada frente a Argentinos Juniors en La Paternal. De entrada, Bovaglio paró a: Ojeda; Sansotre, Maciel, Martínez, Banegas; Del Priore, Ballini, Brizuela; Brener, Sánchez y Gallardo. pic.twitter.com/2agUaXHYgP — Pablo Scoccia (@chuecosco) 20 de julio de 2019

Primera B Nacional:

Doble victoria de Villa Dálmine en el amistoso frente a Argentinos Juniors

