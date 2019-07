Abella: "En 3 años y medio hicimos en Las Acacias las obras que no se hicieron en 20"

Acompañado por la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, el Intendente y un gran equipo recorrieron las calles del barrio escuchando a los vecinos y recogiendo sus inquietudes, como así también el aliento para seguir trabajando en la transformación de la ciudad. Abella anunció más obras de asfalto. "En tres años y medio de gestión hicimos en Las Acacias las obras de infraestructura que no se hicieron en los últimos veinte", aseveró el intendente Sebastián Abella tras encabezar este sábado un timbreo de gestión en el barrio, junto a la jefa de Ga-binete, Mariela Schvartz, en el que les anunció a los vecinos de la calle Mármol que la misma se pavimentará desde Rivadavia a Castelli. Acompañado por secretarios y funcionarios municipales y un gran equipo, Abella y Schvartz recorrieron las calles del barrio escuchando a los vecinos y recogiendo sus inquietudes, como así también el aliento para seguir trabajando en la transformación de la ciudad". Durante la actividad, los frentistas agradecieron las numerosas calles de tierra que se cubrieron con asfalto y RAP; las nuevas luminarias y el tendido de cañerías de red domiciliaria que permitió que el 100% del barrio cuente con gas natural. Además, destacaron las nuevas obras de ampliación que se realizaron en las Escuelas Primaria Nº3 que permiten elevar la calidad educativa y optimizar las condiciones de aprendizaje. "Ahora llevar a nuestros hijos a la escuela nos da mucha seguridad y confianza. Además, ellos vuelven felices después de las clases", indicó una vecina. Los timbreadores también visitaron a los vecinos de los barrios El Portal de la Avenida y 24 de Febrero para entregar folletería sobre la aplicación gratuita "Alerta Campana", que fue creada por el Municipio para brindarle más seguridad a los campanenses. "Estas obras que fueron prometidas y esperadas por muchos años, hoy son un sueño hecho realidad. La gente ve todo lo que hicimos y no quiere volver al pasado, quiere profundizar el cambio. Todos los días caminamos por la ciudad escuchando a los vecinos que nos inspiran para seguir en esta transformación de la ciudad que iniciamos tres años y medio atrás", enfatizó Abella una vez finalizado el timbreo.

Ayer los timbreadores recorrieron el barrio Las Acacias.

Nuevo #timbreo en Las Acacias.

Juntos somos imparables ??@CambiemosCampan pic.twitter.com/kt5UbZITc9 — Sebastian Abella (@SebaAbella) 20 de julio de 2019

Abella: "En 3 años y medio hicimos en Las Acacias las obras que no se hicieron en 20"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: