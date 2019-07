La Agrupación Melo ratificó su apoyo al intendente Abella para las próximas elecciones

Los militantes peronistas celebraron que el actual subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat del Municipio, Javier Contreras, sea su representante en la lista de concejales del jefe comunal. La Agrupación Melo, ratificó su total apoyo al frente político Juntos por el Cambio y principalmente a la gestión del intendente Sebastián Abella. Además, los militantes celebraron que el actual subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat del Municipio, Javier Contreras, sea su representante en la lista de concejales del jefe comunal. "En estos tres años y medio de la gestión de Abella, en Campana se está llevando a cabo una gran transformación a través de importantes obras de infraestructura y acertadas políticas públicas; y eso los vecinos lo están notando. Ya no quieren volver atrás", enfatizaron los militantes peronistas. Contreras, quien lidera la Agrupación Melo aseguró que "la oposición kirchnerista dice tener las soluciones para todas las problemáticas de los vecinos, pero se olvidan que gobernaron durante 20 años y que no hicieron ninguna obra estructural en toda la ciudad". Por otra parte, el candidato a concejal destacó las distintas mejoras que se ejecutaron en distintos puntos de la ciudad, que incluyeron obras de gas, pavimento, cloacas, plazas, Centros Recreativos, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y alumbrado público, entre otras, que permitieron mejorar las condiciones de vida de los campanenses. "Estas fueron obras que no se hicieron nunca; y ahora resulta que la oposición propone un equipo técnico para resolver las situaciones de los vecinos que los tuvieron totalmente olvidados durante dos décadas, volviéndolos invisibles de la sociedad que ahora proponen construir", aseveró. En tanto que, el militante Charly Schneider destacó la cercanía de Abella quien "atiende y escucha los problemas de los vecinos, trabajando día a día para resolverlos, como así también por llevar luz, gas, agua potable y asfalto a los lugares históricamente olvidados". Los integrantes de la agrupación peronista Julio Armando Melo recordaron cómo surgió la misma: "Hace unos años, un grupo amigos decidieron reunirse para llevar adelante distintas actividades comunitarias, con el fin de aportar su granito de arena para seguir construyendo entre todos una sociedad con igualdad de condiciones".

Sebastián Abella junto a los integrantes de la Agrupación Melo.



La Agrupación Melo ratificó su apoyo al intendente Abella para las próximas elecciones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: