La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/jul/2019 Rubén Romano: "La energía de los jóvenes es la fuerza de Todos"







El candidato a Intendente por el Frente de Todos aseguró que "cada día se suman más jóvenes, porque aquí encuentran un espacio valioso para defender sus derechos, y trabajar en aquellos proyectos que buscan atender sus principales inquietudes". La presencia juvenil durante los encuentros y las caminatas que Rubén Romano realiza por la Ciudad son una constante. Y para el candidato del Frente de Todos en Campana, "cada día se suman más jóvenes, porque aquí encuentran un espacio valioso para defender sus derechos, y trabajar en aquellos proyectos que buscan atender sus principales inquietudes". Romano valoró la participación de chicos y chicas en el proyecto que encabeza: "No son relleno ni material para una foto. Son verdaderos protagonistas. Yo me siento muy a gusto al estar acompañado por tantos chicos que han decidido participar en la política. Me gusta escucharlos, aprendo de ellos, y les transmito más que nada mi experiencia de vida. Y no pienso en representarlos: quiero darles el lugar que merecen, por la importancia que tienen en la construcción de futuro" aseguró. El candidato a Intendente se refirió además al recambio generacional que representa la juventud que integra su lista de candidatos: "Creo que nadie mejor que ellos para afrontar sus problemas. Nosotros tenemos que acompañarlos, ayudarlos y apoyarlos. Hoy en día muchos de ellos sufren la falta de trabajo, los problemas que existen en las escuelas y en la educación en general, la falta de políticas preventivas en materia de salud, y en particular la persecución y la quita de derechos que este Gobierno les impuso. Y saben mejor que nadie que tanto Macri como Vidal y Abella representan lo mismo. Por más que aquí pareciera que la figura del Presidente es mala palabra, y lo hayan retirado de toda publicidad e intenten desligarlo del Intendente, pertenecen al mismo espacio y representan lo mismo". "Por eso, entre todos, debemos llevar a cabo una propuesta que represente y contenga a quienes vienen siendo víctimas desde hace cuatro años de un Gobierno que le ha mentido descaradamente en la cara a la población. Y estoy seguro que la energía de los jóvenes, es la fuerza de Todos para llevar adelante este proyecto y cumplir los sueños de tanta gente que aún, no pierde las esperanzas" cerró Rubén Romano.

Romano y los jóvenes que lo acompañan en la lista del Frente de Todos.



Rubén Romano: "La energía de los jóvenes es la fuerza de Todos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: