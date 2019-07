La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/jul/2019 "Fue una jornada ejemplar y clave en la democracia sindical", señaló Carlos Barrichi







Reelecto Secretario General de los Trabajadores Municipales, Carlos Barrichi calificó de "una jornada ejemplar" la vivida días pasados, en el marco de las elecciones sindicales. "Agradezco profundamente a todos los afiliados q participaron en las listas o con su voto" expresó. El Secretario General de los Trabajadores Municipales y reelecto por un nuevo período, Carlos Barrichi, se expresó respecto a las elecciones gremiales en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana. "Mucho no hay para agregar a lo que ya hemos dicho, más que agradecer una y otra vez a quienes se acercaron a las urnas a emitir su voto" comenzó diciendo. "El martes 16 de julio ha sido un día muy importante para la democracia sindical, marcado por la transparencia, la apertura plena a la participación y al voto de los más de 700 afiliados que pudieron elegir libremente a sus representantes". Barrichi, aseguró que este resultado "nos compromete aún más. Tenemos mucho trabajo hacia adelante por hacer desde las obras y nuevos beneficios para los trabajadores, pero a su vez, reiterar al Ejecutivo tantos puntos que han quedado pendientes y que creemos ahora no podrán evitar enfrentar". Ante la consulta, el Secretario General de los Municipales reiteró que "debemos felicitar a las dos listas opositoras que participaron, realizaron una muy buena elección, y resaltar y destacar el trabajo realizado por la Junta Electoral, los Presidentes y Fiscales de Mesa, los apoderados de listas, al personal del Ministerio de Trabajo de Nación, y por supuesto, a los más de 700 compañeros municipales que emitieron su voto más allá del resultado". Finalmente, Barrichi, aseguró que "hay muchos proyectos nuevos para implementar. También esperamos que los compañeros se acerquen y aporten ideas y acompañen el crecimiento del Sindicato. Los trabajadores necesitamos estar codo a codo, ya que vienen tiempos difíciles, de reclamos y de defensa de todo lo conseguido estos años. Ya lo sabemos, vienen por los sindicatos, por los beneficios laborales, por la antigüedad, por las licencias, permisos, vacaciones y por las indemnizaciones. Vienen por una reforma laboral y previsional que dejará a los trabajadores activos y pasivos en una situación muy complicada y depende de nosotros que esto no ocurra" concluyó.



"Fue una jornada ejemplar y clave en la democracia sindical", señaló Carlos Barrichi

