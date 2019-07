Brenda Reymundo: "A nosotros no nos tienen que venir a contar cómo golpea la crisis"

“NO HAY QUE DEJARSE ENGAÑAR NI VOTAR AL MAL MENOR”, AFIRMA REYMUNDO, LA ÚNICA CANDIDATA A INTENDENTE EN CAMPANA.

Candidata a Intendente del Frente de Izquierda, rechaza el escenario de polarización que planten las fuerzas mayoritarias y llama a no resignarse: "No queremos que, en nombre nuestro, hable gente que no vive como un trabajador, como una docente o como un jubilado". Además, resalta el rol docente y de la educación pública. En el actual proceso eleccionario, Brenda Reymundo es la única candidata mujer a Intendente en Campana. Y, con sus 28 años, es la más joven de las opciones a ocupar la jefatura comunal. Nació en Pilar, pero desde hace una década vive en nuestra ciudad, a donde llegó para poder completar su carrera terciaria y en busca de una salida laboral. En ese proceso abrazó también la militancia y las ideas del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS); y hoy, además de ser Profesora de Historia, encabeza la boleta local del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad (FIT-U). "Siempre me gustó la tarea de educar y la educación es parte de mi motor diario. Y la militancia la empecé cuando era estudiante en el Instituto 15 y me tocó vivir de cerca el conflicto de los trabajadores de Kraft Terrabusi de 2009, que fueron reprimidos por la Policía montada de Massa. Ellos peleaban por sus puestos de trabajo, en un momento difícil por la Gripe A. A partir de ahí entendí que había mucha injusticia, mucha desigualdad y que los trabajadores tenían la fuerza para darlo vuelta todo", explica sobre ese proceso. "Hoy me toca ser candidata en un momento en que la Izquierda ha logrado una unidad sin precedentes: el 90% de la Izquierda luchadora del país es parte del Frente de Izquierda – Unidad, con compañeros muy destacados como Nicolás Del Caño, Myryam Bregman y Carmén Verdu, entre otros. Y a nosotros no nos tienen que venir a contar cómo golpea la crisis. Porque ahora nos cansamos de ver candidatos que dicen ser "gente común", pero viven en pisos en Puerto Madero. Incluso sucede a nivel local: Abella es uno de los Intendentes más ricos de la provincia de Buenos Aires y dice que es como nosotros; lo mismo que Romano, que es el gerenciador de la salud privada de la ciudad. Ninguno de ellos sabe lo que es dar clases y que un chico te diga "tengo hambre". Ninguno sabe lo que sufre una maestra que tiene que partir las galletitas para que puedan comer todos los niños. Por eso es necesario acompañar al Frente de Izquierda, porque no queremos que, en nombre nuestro, hable gente que no vive como un trabajador, como una docente o como un jubilado", agrega Reymundo respecto a la composición de las listas del FIT-U. Sus antecedentes familiares son también sustento para desarrollar los debates que quiere plantear en esta campaña. Porque Brenda cuenta que su abuela vivía en el sur de Santa Fe, que comenzó a trabajar muy joven en la cosecha de maíz y que luego se desempeñó durante muchos limpiando casas "de gente muy rica". Dice, además, que a su abuela nunca la dejaron manejar plata por su condición de mujer y que por los esfuerzos realizados en su vida laboral, actualmente padece distintas enfermedades. "Hoy vive con una jubilación de 11 mil pesos y 8 mil se le van en los impuestos de estos tarifazos y en los remedios que necesita para paliar sus enfermedades. A eso no nos queremos resignar y por eso estamos dando esta pelea", afirma la candidata a Intendente. Y más allá de ser la aspirante a la jefatura comunal, Reymundo entiende que la Izquierda no sólo tiene una gran oportunidad de alcanzar una banca en el legislativo local, sino que también tienen mucho para aportar en ese ámbito: "Queremos llevar coherencia al Concejo Deliberante. Hoy vemos que no hay discusiones importantes, sino que se trata de una pelea entre dos bandos que discuten por intereses partidarios. Nosotros queremos plantear proyectos y sancionar ordenanzas que ayuden al pueblo trabajador; que limiten el impacto de los tarifazos que llevan a las familias a elegir entre comer o pagar la luz; ordenanzas que beneficien a los estudiantes para que no abandonen sus estudios", explica. Y en esa misma línea rechaza el escenario de polarización que, a su entender, plantean las dos fuerzas mayoritarias para este proceso electoral. "Quieren instalar que solamente hay dos opciones, que por un lado está el Frente de Todos y del otro, Juntos por el Cambio. Pero no es así. Después, en nuestra ciudad, hay alternativas vecinales que vienen viviendo del Concejo Deliberante desde hace muchos años y nunca le cambiaron la vida a nadie. Entonces creo que no hay que dejarse engañar ni votar al mal menor. De esa manera llegamos a esta situación en la que tenemos un 35% de pobreza en Argentina. Queremos que acompañen a la Izquierda, porque somos trabajadores, porque siempre hemos estado del mismo lado y porque garantizamos que nunca vamos a votar una ley en contra del pueblo trabajador. Y además queremos dar un fuerte mensaje, porque el año que viene, gobierne quien gobierne, habrá un fuerte ajuste y desde la Izquierda vamos a estar con quienes lo van a sufrir", cierra Reymundo. SU "MOTOR DIARIO" Reymundo, quien tiene experiencia docente en escuelas rurales y en barrios de muchas carencias, remarca que la educación es su "motor diario" y defiende el rol de los maestros: "Siempre consideré que la tarea de los docentes en las aulas es súper importante, sobre todo ahora que estamos en un debate en el que se dice que el Servicio Cívico Voluntario es necesario porque la Gendarmería es mejor vista que los educadores. Eso nos parece provocador y una ofensa, porque nosotros sostenemos la educación pública, dejando la vida para que los estudiantes sean sujetos críticos y puedan tener oportunidades. Porque la juventud es el futuro. Una frase que escuchamos mucho en campaña, pero todos los mismos candidatos que la pronuncian, después se dedican a votar leyes que degradan la educación", comenta. En esta defensa de la educación pública, días atrás, Reymundo estuvo acompañando a alumnos de la Escuela Técnica N° 1 que se manifestaron en reclamo de calefacción para poder desarrollar sus clases: "Las carencias en la Educación nos afectan a todos. Y así vimos como los alumnos salieron a reclamar junto a sus familias por la falta de gas en el establecimiento. Sabemos que la desinversión educativa no es de ahora: ya Scioli había dejado la Educación en situaciones deplorables y Vidal no hizo más que profundizar esa situación. Hoy las escuelas tienen necesidades básicas como calefacción, aberturas, recursos didácticos. Los docentes tenemos que solventar desde nuestro propio bolsillo los materiales para trabajar. Vemos que hay una política de degradar la educación pública, con 800 escuelas de la provincia de Buenos Aires que no están en condiciones de funcionar. Así llegamos a un invierno en el que los jóvenes deben concurrir a las escuelas con frazadas. Y esto no es cuestión de recursos, porque recursos hay. El problema es que hay que invertir las prioridades". Y desde las escuelas, Reymundo se permite describir la difícil situación económica y laboral que se vive en diferentes sectores de la sociedad: "Las escuelas son testigos y evidencia de la crisis social que estamos viviendo. Nos encontramos con situaciones brutales y muy difíciles. Chicos que llegan sin calzado, que comentan que comieron una sola vez en todo el día y van a la escuela porque dependen de los comedores. El 40% de los chicos de la Provincia depende de los comedores escolares para poder alimentarse".

LA JOVEN CANDIDATA CUESTIONÓ LA ACTUALIDAD DEL CONCEJO DELIBERANTE: “HOY VEMOS QUE NO HAY DISCUSIONES IMPORTANTES, SINO QUE SE TRATA DE UNA PELEA ENTRE DOS BANDOS QUE DISCUTEN POR INTERESES PARTIDARIOS". Ayer charlamos con @chuecosco para @LADdigital sobre la campaña del Frente de Izquierda que crece desde abajo. Si votás a la izquierda no hay sorpresas, porque siempre estamos del mismo lado: con los trabajadores, las mujeres y la juventud. pic.twitter.com/6jZBuybHCi — Brenda Reymundo (@brendareymund) 20 de julio de 2019

Brenda Reymundo: "A nosotros no nos tienen que venir a contar cómo golpea la crisis"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: