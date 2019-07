Precandidato a Intendente por el vecinalismo dentro de Consenso Federal, señaló la importancia de contar con un programa de largo plazo sobre el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. "Presentamos un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos para la ciudad de Campana, con el que queremos resolver el problema de los basurales a cielo abierto", señaló Cantlon. "Estamos muy preocupados por cómo el Departamento Ejecutivo está manejando la problemática de la basura en nuestra ciudad. Por la salud de los vecinos y por el cuidado del medio ambiente. No queremos que el CEAMSE maneje los residuos en nuestra ciudad. Estamos convencidos, además, que no queremos que Campana se convierta en un depósito de basura de otras ciudades. Nuestro proyecto impide que ingresen residuos más allá de los que se generan en Campana y Zarate". "Nuestra propuesta, está basada en 3 pilares. Un pilar, la separación y clasificación de nuestros residuos para reciclar lo inorgánico por medio de cooperativas de trabajo, con carreros y cartoneros, generando empleo". "El segundo pilar, el desarrollo de un relleno sanitario que cumpla con los mejores estándares medio-ambientales y que permita el aprovechamiento de algunos recursos que se pueden generar como por ejemplo el biogas". "El tercer pilar, remediar y cicatrizar los basurales a cielo abierto existentes que son una fuente de contaminación permanente y un riesgo para la salud de la población. Afectan nuestros suelos, nuestras napas y nuestros recursos naturales. Para que esto sea posible, necesitamos el compromiso de todos. Queremos invitar a todos los vecinos a participar, para terminar con los basurales a cielo abierto cuanto antes", concluyó Cantlon.

Axel Cantlon: "Proponemos un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos"

