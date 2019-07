Campana en la Cumbre de los Pueblos 2019

"El CEO de FIAT Argentina no puede decir que es mejor importar autos europeos que brasileños", señaló en Santa Fe la precandidata a diputada provincial por la primera sección electoral, Soledad Alonso, de Frente de Todos. La ya tradicional Cumbre de los Pueblos por la Integración Regional sesionó este martes en el complejo "Néstor Kirchner" de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) de Santa Fe, bajo la consigna "Juntos somos inconquistables. Por un Mercosur solidario y participativo". Desde el Movimiento Obrero Santafesino, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), la CTA Autónoma, movimientos sociales, de pymes, comunitarias y de base de Santa Fe se lanzó esta convocatoria que "pone la centralidad en visibilizar, proponer y reconstruir un modelo de integración que con las políticas neoliberales impulsadas por los presidentes Bolsonaro y Macri se destruye el trabajo y la producción y los acuerdos de complementariedad y coordinación de políticas públicas entre los Estados". "Cristiano Ratazzi, el CEO de FIAT Argentina, no puede decir que es mejor importar autos europeos que brasileños", señaló la precandidata a diputada provincial por la primera sección electoral, Soledad Alonso, de Frente de Todos y sindicalista del SECASFPI. Alonso, manifestó ante los presentes su preocupación por el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en relación a la vulnerabilidad de nuestra economía y "la necesaria recuperación del aparato productivo, y la reconstrucción de una burguesía comprometida con el destino nacional (…) Un acuerdo como el de la Comunidad Económica Europea (CEE), sin un plan de desarrollo que acompañe y compense asimetrías, no es más ni menos que el acta de defunción de lo que queda del aparato industrial argentino". En ese mismo sentido, señaló: "La gestión de Macri puso en evidencia dos claros modelos: un país con vocación de desarrollo industrial, soberano y e inclusivo; o uno en el que piensan Macri y sus amigos, que profundiza la primarización de la economía argentina y se enfoca en exportar materias primas, en el que las grandes mayorías no son tenidas en cuenta a la hora de generar puestos de trabajo".

Alonso en Santa Fe dijo que la gestión Macri profundiza la primarización de la economía y se enfoca en exportar materias primas sin tener en cuenta a las grandes mayorías y la creación de puestos de trabajo.





“Sin un plan de desarrollo que acompañe y compense asimetrías, no es más ni menos que el acta de defunción de lo que queda del aparato industrial argentino", dijo Alonso sobre el acuerdo de libre comercio con la CEE.



Campana en la Cumbre de los Pueblos 2019

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: