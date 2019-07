Desde mañana se pueden retirar las entradas gratuitas para "Hércules"

El elenco de taller municipal de teatro y comedia musical se presentará desde el lunes 29 de julio hasta el 5 de agosto en el teatro Pedro Barbero. Las entradas se entregarán en la Dirección de Cultura. En el teatro Pedro Barbero, "Hércules" se suma a la cartelera de espectáculos gratuitos para las vacaciones de invierno. El elenco del taller municipal de teatro y comedia musical, dirigido por Gustavo Dappiano, presentará un total de 21 funciones con la organización de la Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación –dependiente de la Jefatura de Gabinete. Desde el lunes 29 hasta el miércoles 31 de julio las funciones serán a las 14 y 16. En tanto que, desde el jueves 1º de hasta el lunes 5 de agosto se presentará a las 14, 16 y 18. El elenco pondrá en escena la vida de Hércules, hijo de Hera y el dios Zeus. Recorrerá la historia donde es robado del Olimpo por los secuaces de Hades para llevarlo a la Tierra y despojarlo de su inmortalidad. Sin embargo, el plan no resulta como se esperaba y el niño aún conserva algunos poderes divinos. Durante su adolescencia, Hércules deberá demostrar que es digno de volver a ascender al Olimpo con los otros dioses. Con la ayuda del sátiro Filoctetes aprenderá a usar su fuerza para luchar contra una serie de criaturas malvadas. Este musical incluye no solo un gran despliegue actoral sino también de vestuario, sonido e iluminación. Así, el público podrá vivir una gran propuesta musical. El director, Hernán Dappiano explicó que Hércules simboliza la fuerza. "Es la concreción de los sueños en muchos aspectos", dijo. "Es el encontrar el rumbo y saber que si luchamos los sueños se concretan, alcanzamos esa meta tal cual él lo propone en un solo cargado de emociones. Hacer esta obra para mí fue muy especial, demuestra un crecimiento no solo en el trabajo de los chicos, sino también en la puesta en sí", completó Dappiano. ENTREGA DE ENTRADAS El público podrá retirar las entradas –sin cargo- desde este lunes 22 a partir de las 8 en la Dirección de Cultura ubicada en San Martín 373 (Edificio 6 de Julio, 1º piso).





