P U B L I C



La Sexualidad es un aspecto que atraviesa al ser humano desde el primer día de su existencia hasta el último de ellos. Trae con ella su impronta biológica pero, sin lugar a dudas, las experiencias que cada uno va viviendo, el contexto en el que nace, el lugar, la época, la cultura, la familia, etc. van marcando a fuego el camino que "esa" sexualidad tomará. Es por eso que no hay dos sexualidades iguales como no hay dos personas iguales. Y si de Sexualidad femenina hablamos, la historia misma y la cultura, nos ha puesto en un lugar tan particular, que aun con el correr de los años y los avances que hemos tenido en tantos aspectos; no se ha logrado conseguir que las mujeres vivan su sexualidad con plenitud y libertad como debieran hacerlo. Estamos cargadas de mitos y tabúes que nos condicionan en cada etapa de nuestras vidas. El inicio de la menstruación (menarca), el embarazo, la maternidad, el puerperio, la imagen corporal, el fin de la menstruación (menopausia), la masturbación, el placer, el deseo… son algunas de las situaciones en las que aun en muchos lugares, se sigue hablando "en voz baja", o con cierta vergüenza. Esto no debería ser así, TODAS las mujeres pasamos por la mayoría de estas etapas y la biología (generalmente) es la que así lo dispone. Entonces… Por qué debería avergonzarnos? A veces no encontramos los espacios para hablar sobre estos temas; creemos que hay situaciones que sólo nos ocurren a nosotras y nos sorprende ver cuando hablando con un grupo de amigas, que esa situación le ocurría a la mayoría! Qué alivio genera… Qué libertad nos da sacarnos ese peso de encima! Es por eso que creemos necesario generar ese espacio de escucha. Creemos que es necesario tener un lugar para poder tener información confiable, que deje de lado todos los mitos y nos permita preguntar y compartir experiencias que serán enriquecedoras para todas. Un espacio íntimo y a la vez de complicidad con otras mujeres, para aprender, compartir, reír y disfrutar de nosotras mismas. Porque sabemos, "QUE EL VERDADERO EMPODERAMIENTO, ESTÁ EN CONOCERSE". Las esperamos para abordar la Sexualidad Femenina desde la mirada de la psicología, la clínica médica, la nutrición, la ginecología y la sexología; pero fundamentalmente, desde la mirada de la mujer. Este 1er Encuentro de Mujeres será el SÁBADO 3 DE AGOSTO, A LAS 15HS en Serenare Campana. Para informes e inscripción: Personalmente o vía telefónica en Serenare Campana, Güemes 705, esq. Moreno. 03489-421995 o en nuestra página de Facebook: Serenare Campana









Serenare Campana:

Sexualidad Femenina; 1er. Encuentro de Mujeres

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: