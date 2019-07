Jorge Bader

Me voy a reiterar, pero vale como introducción. Si este gobierno pretende poner credibilidad en la gestión del Tajiber no puede encerrarse en la visión "unidimensional" de la realidad. Necesariamente para tener una visión "multidimensional" debe recuperar la participación y el diálogo. Si no convoca a la comunidad para debatir, vamos en sentido contrario de la construcción de espacios participativos y volvemos a repetir fórmulas de manejo individual y central. No difiere en nada de lo que ya conocemos de los últimos años de nuestra historia reciente, con otros matices, con algunos otros actores, y con otra estética, pero con la misma mecánica. Desde que empezó esta gestión hemos asistido a un conjunto de anuncios esperanzadores que prometían construir una realidad diferente, pero al más puro estilo McLuhan, se han convertido en un nuevo modo de relato, con fuerte impronta mediática. La mítica figura del camino del pie del Barranco, proyecto planteado en el plan estratégico hace 20 años e incorporado como propuesta concreta en el Informe del 2011 posteriormente, reaparece con la cuestión del cambio de zonificación del Tajiber. Hasta el día de hoy hemos asistido a una repetición de promesas sobre este camino que ya está por cumplir la mayoría de edad y sobre el cual la administración anterior hizo gestiones, pero no pudo avanzar más allá de la voluntad. Una propuesta de evacuación rápida de camiones y descongestión urbana, que además pretende recuperar las tierras a las que hoy la comunidad y el municipio no acceden, con la ventaja adicional de vincular los barrios extraurbanos hasta Ota-mendi. De ese camino varias veces manifesté, que es una oportunidad de incorporar los espacios verdes extraurbanos y la inmensa ventaja de acceder a la hermosa barranca lindera al ferrocarril, generando un uso de expansión recrea-cional, más allá de lo utilitario de un camino descongestivo. He dicho esto mucho antes del plan estratégico, en el año 1986 en el estudio sobre la expansión urbana de Campana. Veamos los antecedentes. La propuesta de rehabilitación del antiguo camino Campana-Otamendi, viene desde la época de Dellepiane. En el año 1985 se hizo un relevamiento de la traza de ese antiguo camino de tierra, que en ese momento presentaba un corte en su inicio derivado de la ocupación de parte de la barranca, con viviendas de lo que se identificaba en ese momento como asentamiento "Las Talitas". Recuerdo que con acción social se hizo un censo de los pobladores de la zona para su posible reubicación y la apertura del camino. Todo terminó en la voluntad ya que no se avanzó en ese proyecto y pasaron los años. En el plan estratégico se volvió a reflotar la hipótesis de esta ruta y posteriormente en el informe "Guaresti", por el 2011 si mal no recuerdo, se planteó como uno de los proyectos fundamentales no ya con criterio recreativo sino como la única opción para la descongestión del tránsito industrial. De hecho, en ese año el Secretario de Obras de ese momento dijo "Por supuesto. Este Camino Pie de barranco, que saldría a la altura de Otamendi, permitiría generar donde está el puente de Otamendi una de las vías alternativas…hacia el bajo y la zona de puertos" cita que se ha publicado recientemente en recuerdo de aquel proyecto. El 1º de abril de 2016 se publicó en el Facebook de la Municipalidad de Campana, que ya se arrancaba con el mítico camino. El 8 de abril de 2017 se publicó que ya se había consensuado el inicio de la obra con el concesionario de Autopistas del Sol. Parece ser que en los abriles florece el camino. Una vez por año y para no cortar la saga, nuevamente volvimos a la carga en marzo del 2018 donde se declaraba que Vialidad se haría cargo, y se presentaron proyectos y trazas con la visita de Javier Iguacel, quien vino a Campana con el director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Política de Vialidad, Lucas Logaldo, se interiorizaron del proyecto, y confirmaron incluso la ejecución de una rotonda en el Barrio Lubo. En esa oportunidad se pregonaba a camino como una auténtica avenida inter-barrial por los fondos de los barrios La Josefa, Parque Industrial Campana, Albizola, Otamendi. Esta traza es distinta a la posibilidad original de ir al lado del ferrocarril, tema que resurge, a partir de la hipótesis de un cambio de zonificación de la Compañía General de Fósforos, que recupera aquella hipótesis original del camino. En la página 86 del expediente del Tajiber, en el balance de superficies correspondiente a la subdivisión propuesta se declaran 13 hectáreas para la avenida de acceso, traza que resulta paralela a las vías y permite recordar aquel proyecto de una de las versiones que se suponían podía constituir el camino del pie del Barranco. Es decir, si coexistieran ambas trazas una por la imprescindible accesibilidad al Tajiber en la cesión de esas 13 hectáreas de tierra lindera a las vías y se continuara con la traza interbarrial, quedaría una lonja de terreno irregular entre ambos recorridos que de ninguna manera debiera quedar sin zonificación e hipótesis de uso ya que corre el riesgo de ser lentamente usurpada, u ocupada con usos que terminen deteriorando la belleza natural de su paisaje quebrado por el desnivel del terreno. O lo que sería peor aún, dada la cercanía de la supuesta nueva zonifica-ción industrial, volvamos a la carga con más zonifi-cación industrial ahora ya encima de los fondos de los barrios extraurbanos. Todo puede ser en la dimensión "no tan desconocida". Para darnos una idea de magnitudes el camino interbarrial desde la vía de acceso a puerto en la Avenida Larrabure, hasta Otamendi tiene aproximadamente unos 6 kilómetros, y el ancho variable de esa traza hasta la vía es sinuoso y tiene en su mayor separación alrededor de unos 800 metros. Finalmente, de esto es lo que hablamos cuando de planificar se trata. Mirar el todo y no solamente las partes, y pensar con criterio sistémico, y con un poco de humor, como decía el comic de "He Man" ver "más allá de lo evidente". Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Opinión:

Caminante no hay camino

Por Arq. Jorge Bader

