Este artículo tiene como objetivo, reflexionar sobre la verdad, y repensar nuestro modo de "leer" la historia, a la luz de la Biblia, y nuestro modo de "leer" la Biblia, a la luz de la historia. "La Biblia" dice; "De tus mandamientos adquiero inteligencia, por eso odio todo camino de mentira", (Salmo 119:104). "Dios ha hecho desbordar sobre nosotros su favor, dándonos inteligencia y sabiduría", (Efesios 1:8). Mucho se ha dicho que la Biblia está pasada de moda y que debe interpretarse analógicamente. La concepción del mundo (cielo, tierra e infierno) del hombre antiguo es muy diferente de la del moderno. Este último da por sentado que el curso de la historia no es interrumpido ni manejado por poderes sobrenaturales. El hombre antiguo concebía que poderes sobrenaturales podían causar acontecimientos y marcar incluso la historia, tentando, causando milagros, "entrometiéndose" en vidas interiores y "manejándolas". La voluntad de Dios es que seamos conducidos por el sendero de la verdad y la sabiduría. Entonces ¿Hay que negar el intelecto para creer en las afirmaciones de la Biblia o debemos rechazarla sin más? ¡He aquí la tercera opción! Usando el intelecto, leeremos la Biblia de dos maneras: 1. Entenderemos por mito el lenguaje del hombre arcaico y su forma de ver el mundo, y lo veremos como símbolo, como elemento positivo y lleno de significado que ha de ser re-descubierto, 2. Diferenciaremos el lenguaje simbólico del literal….. La Biblia no es toda mitológica, y la antropología y la ciencia bien han afirmado mucho de su contenido como cierto. (Ella dice que la tierra es redonda 800 años A.C. (Isaías 40:22), pero no es su propósito explicar esos temas, sino revelarnos a Jesucristo, (Juan 20:31)) La concepción de mundo del hombre moderno no tiene por qué cambiar la interpretación de la Biblia. Puede hacerla, pero no debe ser tajante, y también debe ser puesta en juicio. Tres puntos: 1. El hombre moderno puede estar confundido en su concepción de mundo (muchas veces lo ha estado); 2. Es necesario distinguir las leyes de la ciencia de las hipótesis (como ser, la evolución); 3. Hay que diferenciar las leyes de la ciencia que validan los movimientos de un modo positivo, de las que en realidad no dicen nada (la ciencia no puede demostrar la inexistencia de lo no visible, como lo sobrenatural). En otras palabras, el desarrollo de la ciencia no es válida para invalidar lo que no entiende o no estudia (solo se limita a estudiar lo natural), como el nacimiento de una virgen, la resurrección, el mover del Espíritu o la creación desde la nada. Sintetizando, ¿El mundo ha de interpretarse a la luz de la Biblia? ¿O la Biblia a la luz de la ciencia? Ambas son verdaderas. La ciencia ayuda a interpretar el terreno natural de la Biblia, y la Biblia abre el entendimiento para comprender lo que hay detrás de ese terreno natural, la corrupción del hombre a lo largo de la historia y como ha de ser purificado, y, por ende, salvado, y para eso solo hay un camino. (Juan 14:6) Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Josué Monte Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy "El Cristianismo y mitología"

Por Josué Monte

