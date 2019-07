La novedad absoluta del mensaje de las apariciones de Fátima es la revelación de la presencia en el Cosmos de otras civilizaciones más evolucionadas que la nuestra. Una revelación científica y teológica. Científica porque la Virgen revela la existencia de otras civilizaciones, teológica porque las relaciona íntimamente a Dios, dando a entender claramente que estas civilizaciones acompañarán la Segunda Venida de Cristo a la Tierra. Pero hay otra profecía que la Virgen de Fátima anuncia dramáticamente, según la cual Satanás lograría introducirse hasta la cumbre de la Iglesia. En la cumbre de la iglesia, en este momento, hay sentado un papa bueno como Francisco, pero está rodeado de asesinos y criminales. De quién habla por lo tanto la Virgen cuando dice que Satanás logrará introducirse en la cumbre de la Iglesia, es de aquellos cardenales y obispos responsables del peor de los pecados, aquél que Jesús no perdona: los pecados contra los niños. Hemos publicado la condena definitiva al Cardenal Pell, no estamos hablando de simples sacerdotes, ni de personas enfermas, delincuentes o miserables, estamos hablando de ministros de Cristo que revisten los más altos cargos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. En este caso del brazo derecho del pontífice responsable del sector económico y extranjero de la iglesia católica. El Cardenal Pell está en la cárcel y está cumpliendo una condena por violencia contra los niños, que él mismo ha admitido a través de su abogado, príncipe del foro americano y australiano, con un discurso dramático e inquietante dónde pide que el cardenal sea perdonado y por lo tanto absuelto, o condenado pero con una reducción de condena, porque "simplemente" había penetrado a los niños. O podemos hablar del cardenal Barbarin, condenado por haber ocultado los graves delitos de sus sacerdotes. Jesús perdona a todos los pecadores que se arrepienten, pero hay un pecado que Él no perdona: el pecado contra los niños. Entonces, según el Evangelio estos ministros de la iglesia no pueden ser perdonados. Cuando la Virgen dice en el mensaje de Fátima que Satanás logrará introducirse hasta la cumbre de la iglesia se refiere a la pedofilia. El mismo Papa Benedicto XVI, durante el vuelo que lo conducía a Fátima en mayo del 2010, declaró que "los actuales sufrimientos" de la Iglesia, como consecuencia de los abusos a menores cometidos por sacerdotes, forman parte de lo que se anuncia en el tercer secreto de Fátima y que "el perdón no reemplaza la justicia" La noticia fue publicada sólo en una breve nota de un periódico, lo cual indica la grave complicidad de la Prensa que está siempre atenta a no comprometer la inocente fachada de los poderes fuertes. El mensaje de Fátima, por lo tanto, es absolutamente actual en estos tres puntos: los gravísimos pecados de los jefes de la iglesia católica, la Segunda Venida de Cristo y la presencia de "Seres que vienen de lejanos confines del universo", los extraterrestres, además del anuncio de los acontecimientos catastróficos que sacudirían el mundo. Nos encontramos de hecho al borde de una guerra atómica a causa de una grave crisis internacional. Rusia está en estado de alerta, China lista para intervenir en su defensa junto a Corea del Norte, Irán y otros pequeños países, contra los países de occidente capitaneados por Estados Unidos de América junto a gran parte de Europa, de los países árabes y de Israel. Recientemente el presidente ruso Putin ha advertido que si los Estados Unidos continúan con el proyecto aprobado por la OTAN de instalar MÍSILES CON OJIVAS NUCLEARES en los países eslavos se verá obligado a intervenir con armas atómicas. Recordamos que después de la caída del muro de Berlín hablar de guerra atómica era una locura y sin embargo hoy volvemos a escuchar los mismos discursos peligrosos de la guerra fría. En caso de que estallase la tercera guerra mundial-nuclear, en la cual después de dos o tres horas de la explosión de las primeras bombas atómicas morirían entre 2 y 3 mil millones de personas, los extraterrestres tienen un plan de intervención inmediata que pondrán en práctica para evitar el aniquilamiento de la raza humana y la destrucción del planeta. Intervendrían poniendo a salvo a nivel físico a algunos millones de personas para luego purificar la Tierra de las radiaciones. Pero no todos podrán salvarse. Ellos me han dicho que pondrán a salvo, además de los niños, a todos los que hubieren dado todo, los que se hayan despojado de todos los bienes, los que se hayan quedado desnudos como San Francisco, los que hayan sabido vivir al día como lo hizo Jesús. Es la prueba que piden a todos los que desean un mundo mejor. Porque un mundo mejor lo deseamos todos, señora, pero no todos somos capaces de despojarnos de todo. Los extraterrestres, en el momento en que desciendan sobre la tierra sólo salvarán a los que no poseen nada, ni propiedades, ni coches, ni cuenta en el banco, ni siquiera la ropa que llevan encima. Lo que tenemos debemos darlo para apoyar una causa justa, a favor de los pobres, de los niños, de lo contrario no seremos salvados y seremos responsables también de que no se salven nuestros hijos, y esto nos cargará de un karma que nos llevará a la muerte segunda. Yo no tengo nada en el banco porque apenas Dios vea que acumulo dinero me lo haría pagar querida. Todo lo que recibo lo debo gastar en esta causa y no me tengo que preocupar si mañana no tengo para comer o si a fin de mes no llego a pagar el alquiler, tengo que tener fe. He vivido treinta años sin tener un euro en el bolsillo, a pesar de haber recibido cientos de miles de euros que he gastado para llevar adelante la obra. 