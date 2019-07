"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" Pastoral de la Comunicación Catedral Santa Florentina Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial. Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs.y de 16:00 a 19:00 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA. 21 de Julio de 2019 - Año I - Edición Nº 38 ¡FELIZ DÍA DE LOS ABUELOS! Por Marta E. Cánepa La presencia de los abuelos cuya figura se fue desdibujando en la sociedad, "ahora" vuelve a aparecer. Hace años, varias generaciones no conocieron a sus abuelos porque fallecieron a corta edad. En la actualidad la vida se ha prolongado y su presencia en cada familia es de un valor incalculable. Lo asombroso es que ellos pueden disfrutar no sólo de sus nietos sino también de sus bisnietos y hay casos de tataranietos. Se va vislumbrando que este designio de Dios cumple un propósito inigualable porque estos nuevos abuelos activos, fuertes, sabios, no sólo ejercen una influencia gratísima sobre sus nietos, sino que al mismo tiempo colaboran en aliviar la vida tan complicada que llevan sus hijos. ¡Qué gran ayuda es que los niños queden, en ocasiones, al cuidado de los abuelos! Los nuevos modelos de familia han debilitado los valores fundamentales del núcleo familiar. ¿Y si contáramos con el testimonio de los abuelos para revertir esta situación? Ellos recibieron la bendición de ver los hijos de sus hijos y les es concedida una gran tarea, transmitir vivencias, valores, costumbres, recuerdos y la fe, la herencia más preciada. Cada vez más se ha tomado conciencia de la presencia de abuelos y van apareciendo en los avisos televisivos. Lo más común es mostrar sus habilidades culinarias, pero también aparecen los que corren maratones o suben en parapentes. Están los investigadores, los artistas que deslumbran por su mucha edad y los que se presentan en programas donde tienen que acertar con respuestas difíciles. Van acompañados con toda su familia y todos disfrutan de lo bien que les va a los abuelos. No dejan de ser un testimonio de amor y ternura. Las personas mayores hoy, no sólo se ocupan de ser abuelos, sino que pasean, trabajan, disfrutan. Por eso se dice que los abuelos de hoy no son como los de antes. Para los abuelos, los nietos son parte importante de su vida. Suelen ser requeridos en los primeros años de vida y cuando van creciendo se produce una distancia. Una vez se les preguntó a unos pequeños qué es para ellos un abuelo. Nos llevan a pasear, nos cuentan cuentos, guardan muchas fotos, caminan despacito, usan anteojos, toman remedios, tienen compu y celular. La comida más rica es la que hace la abuela y lo más lindo es ir a dormir con ella. A la noche enseña a rezar. "¡Que bien les hace a los abuelos oír las palabras del Papa Francisco cuando los insta a dialogar con sus nietos, que los apoyen y se sientan comprendidos! Ellos ya saben lo que es haber enfrentado la vida y que todo se va solucionando". Gracias Señor porque los abuelos vuelven a ser una presencia viva en la familia, la Iglesia y la sociedad. La Iglesia argentina celebra todos los 26 de julio el DIA DE LOS ABUELOS en recordación de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos maternos de Jesús. ¡¡¡GRACIAS MARTA!!! Bendiciones a todos los abuelos, Canal 15 de Campana y La Auténtica Defensa.

Bendiciones a nietos y abuelos





Misa por los abuelos celebrada el 14/07/19 Poema a un amigo (Desconocido) No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y compartirlo contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro. Pero cuando me necesites estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces. Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas. Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos. Pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida. Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar, pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parta el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quien eres ni quien deberías ser. Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo. En estos días oré por ti... En estos días me puse a recordar a mis amistades más preciosas. Soy una persona feliz: tengo más amigos de lo que imaginaba. Eso es lo que ellos me dicen, me lo demuestran. Es lo que siento por todos ellos. Veo el brillo en sus ojos, la sonrisa espontánea y la alegría que sienten al verme. Y yo también siento paz y alegría cuando los veo y cuando hablamos, sea en la alegría o sea en la serenidad, en estos días pensé en mis amigos y amigas, entre ellos, apareciste tú. No estabas arriba, ni abajo ni en medio. No encabezabas ni concluías la lista. No eras el número uno ni el número final. Lo que sé es que te destacabas por alguna cualidad que transmitías y con la cual desde hace tiempo se ennoblece mi vida. Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero de tu lista. Basta que me quieras como amigo. Entonces entendí que realmente somos amigos. Hice lo que todo amigo: Oré... y le agradecí a Dios por ti. Gracias por ser mi amigo.

Semblanzas entre hermanos:

¡Feliz Día de los Abuelos!

Por Marta E. Cánepa

